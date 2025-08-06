¿Qué es el Margen? ¿Quién está moviendo mi margen? Explicación del margen en el trading de futuros de MEXC

El margen es la base del trading de futuros: determina el tamaño de tu posición, la exposición al riesgo y cuándo pueden liquidarse tus posiciones. Comprender cómo funciona el margen y por qué cambia es esencial para operar con éxito en futuros.





El margen es la garantía necesaria para abrir y mantener una posición en futuros. En lugar de pagar el valor total del contrato, los usuarios pueden depositar un porcentaje según el nivel de apalancamiento. Esto permite el trading apalancado, donde tanto las ganancias como las pérdidas se amplifican.













En el modo de Margen Aislado, cada posición funciona como una unidad de trading completamente independiente, con su propio balance de margen dedicado. Esto garantiza que las ganancias y pérdidas de una posición se limiten exclusivamente a su propio margen, sin afectar otras posiciones. Si una posición es liquidada, las pérdidas se limitan al margen asignado a esa posición, mientras que las demás posiciones y fondos de la cuenta permanecen protegidos.





Este enfoque compartimentado ofrece un mejor control del riesgo, lo que lo hace ideal para principiantes o traders que ejecutan múltiples estrategias. Por ejemplo, si tienes posiciones en BTCUSDT y ETHUSDT, y tu posición en BTC se liquida, tu posición en ETH continúa operando normalmente, con su margen completamente intacto. Esto permite a los traders gestionar el riesgo con mayor precisión para cada activo individual.









En el modo de Margen Cruzado, todos los fondos disponibles en tu cuenta de Futuros se comparten como margen entre todas las posiciones. Aunque este enfoque permite un mayor apalancamiento, también significa que las pérdidas significativas en una posición pueden afectar todo tu balance y potencialmente poner en riesgo otras posiciones. MEXC permite cambiar de Margen Aislado a Cruzado para posiciones existentes, pero no al revés.





El Margen Cruzado es más adecuado para traders avanzados con una mayor tolerancia al riesgo que desean maximizar el uso de los fondos disponibles. Si confías en tu visión del mercado, este modo puede potenciar tus ganancias en movimientos favorables, pero también aumentar el riesgo.









Durante el trading de futuros, varios factores pueden provocar una reducción en el margen de tu posición. Aquí te presentamos las siete causas más comunes:









Al abrir una nueva posición en contratos de futuros, necesitas asignar un monto específico de margen como garantía. Este margen se deduce de tu saldo disponible y se bloquea para cubrir posibles pérdidas. Al cerrar la posición o activar un stop-loss, el margen bloqueado se libera nuevamente a tu saldo disponible.





Ejemplo





Abres una posición en BTCUSDT por valor de $10,000 con un margen requerido del 10%. Los $1,000 se deducen de tu saldo disponible y se bloquean como garantía durante la operación. Al cerrar la posición o al activarse un stop-loss, los $1,000 se liberan automáticamente.













El trading de futuros es altamente sensible a la volatilidad del mercado. Si los movimientos de precio van en contra de tu posición, experimentarás pérdidas que reducirán automáticamente tu margen disponible.





Ejemplo

Si abres una posición long en BTCUSDT y el precio de BTC cae, tu posición pierde valor y tu balance de margen disminuye proporcionalmente. Dada la naturaleza impredecible del mercado, los traders deben monitorear activamente las dinámicas del mercado e implementar estrategias adecuadas de stop-loss y take-profit. Consulta “ Configuración de Take-Profit y Stop-Loss en trading de Futuros ” para más información.









Las tarifas de trading de MEXC, entre las más bajas del mercado, se deducen automáticamente de tu margen disponible cada vez que ejecutas una operación.









Las tasas de financiamiento se deducen del margen disponible. Si no tienes suficiente margen disponible, estas tasas se deducen del margen de la posición, acercando el precio de liquidación al precio actual del mercado y aumentando significativamente el riesgo de liquidación.





Ejemplo





El Trader A mantiene una posición en BTCUSDT , pero no tiene suficiente margen disponible para cubrir la tasa de financiamiento actual. El sistema deduce automáticamente la tasa del margen de la posición, reduciendo el colchón de seguridad y elevando el precio de liquidación, lo que aumenta el riesgo de liquidación.









La liquidación se produce cuando movimientos extremos del mercado reducen el margen por debajo del umbral de mantenimiento necesario para mantener la posición abierta. Al producirse la liquidación, el margen del usuario sufre pérdidas.





Ejemplo





Si un trader tiene $1,000 en margen de posición, pero una caída significativa del mercado lo reduce a $500, por debajo del requerimiento de margen de mantenimiento del exchange, el sistema cierra forzosamente la posición, resultando en una pérdida parcial o total del margen.









Transferir fondos desde la cuenta de Futuros hacia otras cuentas reduce el saldo disponible en Futuros, lo cual puede impactar el margen de las posiciones abiertas.





Ejemplo





Si un trader transfiere $500 desde la cuenta de Futuros a la cuenta Spot, el margen disponible en Futuros se reduce en $500, lo que podría afectar su capacidad para mantener posiciones actuales.









Si los bonos de Futuros en tu cuenta se están utilizando como margen, su vencimiento reducirá el margen disponible total.





Ejemplo





Un trader recibe una bonificación de Futuros de $50 que sirve como margen adicional . Al expirar la bonificación, los $50 se eliminan automáticamente del balance de margen, reduciendo el margen total de la posición.













Varios factores provocan comúnmente la reducción del margen: volatilidad del mercado, apalancamiento excesivo, ausencia de stop-loss y una gestión de riesgos débil. Aquí algunos consejos para reducir el riesgo:





Usa órdenes de Stop-Loss: Establece siempre un stop-loss para salir temprano ante movimientos desfavorables del mercado.

Controla el apalancamiento: Elige un nivel de apalancamiento que se ajuste a tu tolerancia al riesgo. Mayor apalancamiento = mayor riesgo.

Monitorea y recarga tu margen: Vigila tu tasa de margen de mantenimiento y añade más margen antes de alcanzar niveles críticos.

Elige modo Aislado: El modo de Margen Aislado limita tus pérdidas a una sola posición y protege tus otros activos.









