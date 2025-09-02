¿Qué es el trading de futuros?





En este artículo, exploraremos los conceptos básicos del trading de futuros con la Academia MEXC. Esta sencilla guía te ayudará a comprender fácilmente el mercado de derivados.





Los futuros son una forma de contratos derivados que exigen que ambas partes completen una transacción de un activo en una fecha y tasa fijas en el futuro. El comprador y el vendedor deben respetar el precio establecido cuando se registra el contrato de futuros. Esta condición significa que se debe pagar el precio decidido en el contrato, independientemente del precio actual del activo.





Los contratos de futuros pueden ser sobre cualquier producto físico o instrumento financiero. Estos contratos son lo suficientemente detallados como para incluir las cantidades de los activos cubiertos por el contrato. Los contratos de futuros se negocian comúnmente en exchanges de futuros, como el que proporciona MEXC.





Los futuros son una herramienta habitual para protegerse de la caída de los precios del mercado. Los traders también los utilizan para proteger sus operaciones habituales de las fluctuaciones de precios.









Los contratos de futuros permiten a los traders fijar el precio del activo en el contrato. Este activo puede ser cualquier materia prima que se negocie comúnmente, como petróleo, oro, plata, maíz, azúcar y algodón. El activo subyacente también puede incluir acciones, pares de divisas, criptomonedas y bonos del tesoro.





Un contrato de futuros fija el precio de cualquiera de estos activos en una fecha futura. Un contrato de futuros estándar tiene una fecha de vencimiento, también conocida como vencimiento, y un precio fijo. La fecha o mes de vencimiento se utiliza comúnmente para identificar futuros.





Por ejemplo:Los contratos de futuros de maíz que vencen en enero se denominan futuros de maíz de enero.





Como comprador de un contrato de futuros, estarás obligado a tomar posesión de la materia prima o activo al vencimiento del contrato. Esta posesión puede ser en términos de efectivo y no siempre implica la propiedad física del activo.





El punto principal a recordar es que los compradores pueden vender su contrato de futuros a otra persona y liberarse de su obligación contractual.













página principal de MEXC, coloca el cursor en "Futuros" en el menú superior y luego selecciona "Futuros" en el menú desplegable o simplemente haz clic en este enlace. Abre la, coloca el cursor en "Futuros" en el menú superior y luego selecciona "Futuros" en el menú desplegable o simplemente haz













Abre la App de MEXC y selecciona "Futuros" en el menú inferior









La interfaz de trading de futuros de MEXC ofrece todas las herramientas necesarias para cada trader de forma gratuita. Es fácil de usar y ofrece toda la información necesaria de un vistazo.





Desde la página web de MEXC:









Desde la App de MEXC:









Como se muestra en la imagen de arriba:

El número 1 apunta a la barra de menú en la parte superior, que te permite elegir el par de futuros que quieres operar.

El número 2 apunta a la parte inferior de la pantalla, que contiene los detalles de tu posición y orden.

El número 3 apunta al libro de órdenes a la izquierda de la pantalla, que te permite obtener una descripción general de lo que otros usuarios están comprando y vendiendo para que sepas qué está sucediendo en los mercados en este momento.

El número 4 apunta al botón de colocación de órdenes que se encuentra a la derecha de la pantalla.









Para comenzar a operar en futuros de MEXC, debes transferir fondos desde tu cuenta spot a tu cuenta de derivados (futuros).





Al colocar una orden, especifica el precio y la cantidad de activos que deseas operar y confirma seleccionando las opciones "Comprar/Long" o "Vender/Short".





Las opciones de futuros ofrecen diferentes tasas de apalancamiento en diferentes combinaciones de operaciones.





El exchange MEXC admite apalancamientos de hasta 500x de operación. El apalancamiento máximo depende del margen inicial y de mantenimiento.





El exchange permite al usuario cambiar sus posiciones Long y Short en modos de margen cruzado. Por ejemplo, la posición larga es 30x y la posición corta es 90x. Para protegerse contra el riesgo, el trader puede ajustar el apalancamiento de la operación de 90x a 30x.





La plataforma admite operadores con diferentes preferencias de margen al ofrecer diferentes modos de margen.



El modo de margen cruzado comparte márgenes con dos posiciones abiertas contra la misma criptomoneda. Cualquier ganancia o pérdida de una posición se puede utilizar para ajustar contra el saldo de la otra operación.





El modo de margen aislado solo acepta margen contra una posición abierta. En caso de pérdida, la operación solo perderá contra la posición específica en el momento de la liquidación. Esto deja intacto el saldo de la criptomoneda. Esta es la mejor opción para todos los traders nuevos, ya que protege el saldo de la criptomoneda principal.





Como configuración predeterminada, todos los traders comienzan a operar en modo de margen aislado.









El trading de futuros ofrece muchas ventajas que atraen a todos los inversionistas. Dado que son derivados financieros que basan su valor en un activo financiero o físico, son excelentes para la gestión de riesgos y la cobertura en la minería y el trading de criptomonedas. Esta amortiguación de riesgos hace que el trading de futuros sea más eficiente en cuanto a riesgos.



