Informe de eventos de la Zona MX en octubre

Nombre del proyecto
Fecha del Airdrop (Fecha de compromiso de MX)
Tasa de incremento de precio (Según datos del 31 de octubre)
NIM
18/10/2024
2,747%
ZND
24/10/2024
392%
GALAXIS
3/10/2024
282%
MVT
3/10/2024
110%
OLAS
30/10/2024
105%
1. ¿Qué es el evento Kickstarter?El evento Kickstarter es una actividad previa al lanzamiento de un proyecto en la que los usuarios pueden votar para apoyar a su proyecto favorito en MEXC, que luego d
Kickstarter es un evento exclusivo de airdrop para los holders de MX en la plataforma MEXC. Al poseer una cierta cantidad de MX, los usuarios pueden participar en el evento de forma gratuita y recibir