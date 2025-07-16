Informe de eventos de la Zona MX en octubre

En octubre, MEXC anunció los datos de quema de tokens MX para el tercer trimestre de 2024, con un total de 2,480,000 tokens MX quemados. Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar la confianza entreEn octubre, MEXC anunció los datos de quema de tokens MX para el tercer trimestre de 2024, con un total de 2,480,000 tokens MX quemados. Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar la confianza entre
En octubre, MEXC anunció los datos de quema de tokens MX para el tercer trimestre de 2024, con un total de 2,480,000 tokens MX quemados. Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar la confianza entre los holders de MX. Al mantener tokens MX, también puedes participar en eventos mensuales exclusivos para ganar recompensas de airdrop gratuitas. Para más detalles sobre los beneficios de mantener MX, consulta el artículo "Los 3 principales beneficios para los poseedores de MX."

1. Datos de rendimiento de los eventos de la Zona MX en octubre


En octubre de 2024, MEXC realizó un total de 93 eventos de airdrop, distribuyendo recompensas por un valor superior a los $5.64 millones. Estos airdrops ofrecieron un rendimiento anualizado (APY) de hasta el 37%.

Según los datos de la plataforma MEXC, los cinco principales tokens en los eventos de airdrop de octubre experimentaron un crecimiento superior al 100%. Liderando las ganancias, el token NIM aumentó un impresionante 2,747%, logrando el mayor crecimiento del mes. Mientras tanto, ZND y GALAXIS siguieron con aumentos significativos del 392% y 282%, respectivamente.

Top 5 tokens de calidad en octubre 2024

Nombre del proyecto
Fecha del Airdrop (Fecha de compromiso de MX)
Tasa de incremento de precio (Según datos del 31 de octubre)
NIM
18/10/2024
2,747%
ZND
24/10/2024
392%
GALAXIS
3/10/2024
282%
MVT
3/10/2024
110%
OLAS
30/10/2024
105%

2. Cómo participar en los eventos de Airdrop de Tokens


Launchpool y Kickstarter son eventos exclusivos de airdrop gratuitos para los holders de MX. Si tienes 1,000 o más tokens MX, puedes registrarte para participar en ambos eventos.

Ten en cuenta que el sistema tomará tres capturas instantáneas aleatorias cada día. Debes asegurarte de que tu cuenta Spot mantenga un mínimo de 1,000 MX de forma continua durante 24 horas, comenzando desde el día antes del evento a las 15:59 (UTC). Si tus holdings de MX bajan de 1,000 MX en cualquier momento durante este periodo de 24 horas, no serás elegible para participar en los eventos Kickstarter y Launchpool.

Para participar, visita la página de inicio oficial de MEXC y, bajo el menú desplegable [Spot] en la barra de navegación superior, encontrarás enlaces a los eventos Launchpool y Kickstarter.


3. Cómo comprar MX


Si aún no eres holder de MX y deseas participar en los eventos Launchpool y Kickstarter, necesitarás comprar y mantener al menos 1,000 tokens MX en MEXC para ser elegible. Para aprender cómo comprar tokens MX, consulta la guía "Compra MX en un minuto" y sigue los pasos indicados.

Además de participar en eventos de airdrop gratuitos, mantener tokens MX te otorga descuentos en tarifas de trading. Como holder de MX, puedes usar MX para compensar las tarifas de trading en el spot y los futuros perpetuos USDT-M, disfrutando de un 20% de descuento. Además, si has mantenido al menos 1,000 MX en tu cuenta spot durante las últimas 24 horas, podrás disfrutar de un 50% de descuento en las tarifas de trading.

MEXC atrae a una gran base de usuarios con su amplia selección de tokens y rápida velocidad de listado. Es preferido por los usuarios por su alta liquidez, operaciones fluidas, seguridad, estabilidad y respuesta instantánea de servicio al cliente. MEXC se compromete con su lema "Los Usuarios Primero", buscando proporcionar una plataforma de trading segura y estable para sus usuarios.

Aviso legal: Esta información no constituye asesoría en inversión, tributación, legal, financiera, contable, ni en ningún otro servicio relacionado, ni constituye un consejo para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoría de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con cautela al invertir. La plataforma no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


