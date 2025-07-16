Kickstarter es un evento exclusivo de airdrop para los holders de MX en la plataforma MEXC. Al poseer una cierta cantidad de MX, los usuarios pueden participar en el evento de forma gratuita y recibirKickstarter es un evento exclusivo de airdrop para los holders de MX en la plataforma MEXC. Al poseer una cierta cantidad de MX, los usuarios pueden participar en el evento de forma gratuita y recibir
Cómo mejorar tu experiencia en Kickstarter con MX

Kickstarter es un evento exclusivo de airdrop para los holders de MX en la plataforma MEXC. Al poseer una cierta cantidad de MX, los usuarios pueden participar en el evento de forma gratuita y recibir airdrops de tokens de nuevos proyectos.

Según los últimos datos de la plataforma, MEXC ha realizado con éxito 2030 eventos de airdrop de nuevos tokens desde enero hasta octubre de 2024, con un fondo total de premios de $116 millones. Para conocer más sobre cómo participar en los eventos de Kickstarter, consulta la guía: "¿Cómo participar en Kickstarter?"

1. Requisitos para participar en los eventos de Kickstarter


Criterios de participación: Mantener ≥ 5 MX de forma continua durante 24 horas para participar.

Mejoras de nivel: Cuantos más usuarios válidos invites, mayor será tu nivel. Un nivel más alto aumenta tu coeficiente de compromiso, lo que resulta en mayores recompensas.

Los usuarios válidos son aquellos que, después de registrarse, realizan un primer depósito de ≥ 100 USDT en un plazo de 7 días. Los depósitos a través de transferencias on-chain, transacciones P2P o compras con fiat son válidos, mientras que las transferencias internas no lo son. Además, los usuarios válidos deben completar al menos una operación de futuros con cualquier monto.

2. Cálculo de la recompensa del airdrop


Tu recompensa estimada del airdrop = (Tu cantidad válida comprometida / Cantidad válida comprometida de todos los usuarios) × Fondo total de premios Cantidad válida comprometida = Cantidad comprometida * Coeficiente de compromiso

La tabla a continuación muestra los niveles y coeficientes de compromiso según los diferentes números de usuarios válidos invitados o la cantidad de MX en posesión:
Nivel
Requisito
Coeficiente de compromiso
V1
Mantener ≥ 5 MX de forma continua por 24 horas
x1
V2
Invita a 1 usuario válido
x1.5
V3
Invita a 2 usuarios válidos
x1.55
V4
Invita a 3 usuarios válidos
x1.6
V5
Invita a 4 usuarios válidos
x1.65
V6
Invita a 5 usuarios válidos
x1.7
V7
Invita a 6 usuarios válidos
x1.75

Explicación de los coeficientes de compromiso:


Como se mencionó anteriormente, cuántos más usuarios válidos invites al evento de Kickstarter, mayor será tu coeficiente de compromiso, lo que resultará en mayores recompensas. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo sencillo:

Supongamos que hay dos usuarios, A y B, que han mantenido cada uno 1,000 MX durante 24 horas y están participando en el evento de Kickstarter. El usuario A no ha invitado a ningún usuario válido, por lo que su coeficiente es 1. El usuario B ha invitado a un usuario válido, dándole un coeficiente de 1.5. Las recompensas se calcularían de la siguiente manera:
Recompensa del usuario A = 1,000 * 1 / (1,000 * 1 + 1,000 * 1.5) = 0.4
Recompensa del usuario B = 1,000 * 1.5 / (1,000 * 1 + 1,000 * 1.5) = 0.6

Notas importantes:


1) El sistema tomará capturas instantáneas del número de usuarios válidos que hayas invitado (válidas por 30 días) y actualizará tu nivel al día siguiente. Los usuarios pueden consultar sus coeficientes de compromiso en la página del evento.
2) Los usuarios pueden comprometer hasta la cantidad máxima permitida. Una vez comprometidos, los tokens solo se utilizarán para el cálculo de recompensas y no se congelarán. Después de que termine el evento, las recompensas se distribuirán mediante airdrop a la cuenta spot del usuario.

3. Beneficios adicionales de poseer MX


Además de participar en eventos de airdrop gratuitos en la plataforma, los holders de MX obtienen descuentos en tarifas de trading y comisiones por referidos. Al poseer ≥ 500 MX en tu billetera spot durante las últimas 24 horas, puedes recibir un descuento del 50% en las tarifas de trading (excluyendo los pares de trading BTC). Además, invitar a usuarios a unirse a MEXC te permite ganar una comisión del 40% (con un máximo del 50% en ciertas regiones) sobre las tarifas de trading de spot y futuros de los usuarios invitados. Si te conviertes en afiliado, puedes ganar hasta 70% en comisiones.

MEXC sigue expandiendo el ecosistema de MX, ofreciendo a los usuarios nuevos y existentes más beneficios exclusivos para mejorar la experiencia del usuario e incrementar el valor del token. En el futuro, MX se integrará con aplicaciones innovadoras adicionales, lo que hará crecer aún más su ecosistema y generará más oportunidades de ganancias para los usuarios.

Aviso de riesgos: Esta información no constituye un asesoramiento sobre inversión, impuestos, legal, financiero, contable, ni consultoría, ni tampoco constituye un consejo para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados e invierte con cautela. La plataforma no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


