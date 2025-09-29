¿Qué son los futuros de predicción? Un método simple y accesible de trading de futuros





El trading de futuros de criptomonedas atrae a numerosos inversores gracias a su alto apalancamiento y la posibilidad de obtener ganancias tanto en mercados alcistas como bajistas. Sin embargo, sus mecanismos complejos, como el margen, el apalancamiento y los precios de liquidación, suelen desanimar a muchos principiantes. Para reducir la barrera de entrada, MEXC ha introducido los futuros de predicción . Esta función elimina la complejidad de los futuros tradicionales y devuelve el trading a su principio fundamental: decidir si el mercado subirá o bajará.





Los futuros de predicción permiten a los traders anticipar si el precio de una criptomoneda subirá o bajará dentro de un período de tiempo determinado. Cada posición de Futuros representa la predicción del trader sobre la dirección del precio. Si la predicción es correcta, el trader recibe un pago. Si la predicción es incorrecta, la pérdida del trader se limita al monto en USDT invertido en esa posición de Futuros.









Ganancia: Las posibles ganancias de una posición de futuros de predicción.

Cantidad: El monto en USDT que inviertes, que también representa tu pérdida máxima posible.

Arriba (Up): Elegir Arriba significa que crees que el precio del índice será mayor al momento del cierre.

Abajo (Down): Elegir Abajo significa que crees que el precio del índice será menor al momento del cierre.

Monto de liquidación = Principal + Ganancia

Ganancia = Principal invertido × Pago









Confirmar para enviar tu operación. Inicia sesión en tu cuenta de MEXC y accede a la página de trading de futuros de predicción. Selecciona el par de trading que desees, como BTCUSDT . Elige la unidad de tiempo de expiración (opciones incluyen 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora o 1 día). Ingresa la cantidad de la orden, luego selecciona si esperas que el precio suba o baje al vencimiento. Finalmente, haz clic enpara enviar tu operación.









Si tu predicción es correcta, recibirás un monto de liquidación al vencimiento de los futuros.

Monto de liquidación = Capital + Ganancia

Ganancia = Capital invertido × Pago





Si tu predicción es incorrecta, los futuros vencerán y no recibirás ningún monto de liquidación. El principal pagado por esos futuros se considerará tu pérdida y contará dentro del límite diario de pérdidas.





Si el resultado no es ni mayor ni menor que el precio de entrada (es decir, el precio del índice al vencimiento es igual al precio de ejercicio), recibirás un monto de liquidación igual al principal invertido. En este caso, no hay ganancia ni pérdida.





El monto de liquidación de cada futuro se basa en el principal pagado y el pago aplicable al momento de enviar la orden.





Ejemplo: Supongamos que la tasa de pago actual es del 87% y inviertes 10 USDT para predecir el precio futuro de BTC:

Si tu predicción es correcta, recibirás un total de 18,7 USDT, que incluye 8,7 USDT de ganancia.

Si tu predicción es incorrecta, perderás tu principal de 10 USDT.

Si el resultado es empate, recuperarás tu principal invertido de 10 USDT sin ganancia ni pérdida.





Nota: Ganancia = Capital invertido × Pago









El pago se calcula internamente según la volatilidad del activo y el riesgo del mercado en un momento dado y puede fluctuar. El pago se determina al momento de la operación y permanece fijo para esa operación específica. Puedes ver los valores de pago actuales para subir y bajar directamente en el área de trading.





Como se muestra en la figura, el pago actual es del 82%. Si inviertes 5 USDT en una predicción y tu predicción es correcta, recibirás un monto de liquidación de 9,1 USDT, de los cuales 4,1 USDT son tu ganancia.













Límite diario de pérdida : Cada trader tiene un límite máximo diario de pérdida de 3,000 USDT, que incluye posibles pérdidas de órdenes abiertas. Este límite se aplica automáticamente en la plataforma y no puedes enviar una orden que supere este tope. Para el cálculo del límite diario de pérdida, el principal pagado por cualquier futuros de predicción abierto se considera como pérdida potencial.

Límite de futuros de predicción abiertos : Puedes mantener un máximo de 4 futuros de predicción abiertos simultáneamente.

Límite diario de operaciones : Puedes realizar hasta 50 operaciones de futuros de predicción por día.

Límite de precio: Cada futuros de predicción individual también está sujeto a un límite de precio para reducir riesgos financieros. El límite aplicable se muestra en la plataforma.





MEXC se reserva el derecho de ajustar el límite diario de pérdidas, el límite de futuros de predicción no vencidos y/o los límites de precio en cualquier momento. Cualquier cambio no afectará a los futuros de predicción abiertos existentes y no se anunciará por separado.









No. Los futuros de predicción no se pueden cerrar antes del vencimiento. Una vez enviada la orden, la operación permanecerá abierta hasta que expire.









El valor de liquidación se determina automáticamente según el índice de precios del activo subyacente al momento de vencimiento del futuros de predicción.









Todos los futuros de predicción se liquidan en USDT. Si tu predicción es correcta, el pago en USDT se acreditará directamente en tu cuenta de Futuros. Si tu predicción es incorrecta, la pérdida al vencimiento será el margen pagado por el futuros de predicción, que también contará dentro del límite diario de pérdidas (como se describió arriba).









Actualmente, los futuros de predicción no soportan trading por API.









Para comprender mejor el rol de los futuros de predicción de MEXC, ofrecemos una comparación completa con los Futuros USDT-M tradicionales de MEXC.





Elemento Futuros de predicción MEXC Futuros perpetuos tradicionales MEXC Complejidad del trading Muy baja, solo requiere predecir dirección Alta, requiere manejar apalancamiento, margen y posiciones Riesgo principal Fijo, pérdida máxima limitada al monto invertido Variable, sujeto a liquidación (riesgo de margin call) Apalancamiento/Margen No es necesario establecer El trader debe seleccionar apalancamiento y modo de margen Periodo de holding Fijo y muy corto (ej. 60 segundos) Flexible, puede mantenerse indefinidamente (perpetuo) Cálculo de ganancias Retorno fijo, conocido de antemano PNL flotante, depende del movimiento de precio y apalancamiento Usuarios objetivo Principiantes y traders que buscan simplicidad Traders profesionales con experiencia









Punto de entrada amigable para principiantes : Si te interesa el trading de futuros pero la complejidad te intimida, los futuros de predicción son un primer paso ideal. Permiten experimentar el aspecto principal del trading, predecir la dirección del mercado, dentro de un marco de riesgo claramente definido y controlable.

Movimientos rápidos del mercado : Cuando el mercado muestra un impulso claro a corto plazo, como alrededor de la publicación de datos económicos importantes, los futuros de predicción permiten especulación rápida sin necesidad de abrir y gestionar posiciones perpetuas complejas.

Trading en períodos cortos: Con períodos de holding ultracortos, las operaciones pueden completarse en tiempos fragmentados, ofreciendo alta flexibilidad para usuarios que no pueden monitorear el mercado continuamente.





Al usar el producto futuros de predicción de MEXC, reconoces que has leído, comprendido y aceptado la Divulgación de riesgos y Descargo de responsabilidad de los futuros de predicción





El trading de activos digitales y productos relacionados, como los futuros de predicción, implica un riesgo significativo y puede generar pérdidas sustanciales en tus posiciones. Eres el único responsable de tus decisiones de trading y, si es necesario, debes consultar a un asesor independiente. El rendimiento pasado de los activos digitales y productos relacionados no garantiza resultados futuros. Invierte solo el monto que estés dispuesto a perder.







