Cómo utilizar MX para compensar las comisiones de trading





MX , el token nativo de la plataforma MEXC , ofrece a los usuarios no solo beneficios de airdrops gratuitos, sino también descuentos en las tarifas de trading. Esta guía detalla cómo utilizar MX para compensar las tarifas de trading y mejorar la experiencia en MEXC.





Las tarifas de trading de Spot en MEXC son del 0% para Makers y del 0.05% para Takers. Para el trading de Futuros, la tarifa para Makers es del 0% y para Takers es del 0.02%. Para ciertos pares de trading especiales, pueden aplicarse diferentes tasas de tarifas. Los usuarios pueden consultar la página de tarifas en el sitio web oficial para obtener detalles específicos. Además, las tasas de tarifas pueden variar según el país y la región, por lo que te recomendamos consultar la página oficial de tarifas para obtener la información más precisa y actualizada.









Actualmente, los usuarios de la plataforma pueden disfrutar de un descuento del 20% en las tarifas de trading cuando usan MX para compensar las tarifas de trading de spot y futuros perpetuos USDT-M. Si tienes 500 o más tokens MX en tu cuenta de spot en las últimas 24 horas, puedes obtener un descuento del 50% en las tarifas de trading de spot y futuros.





Ten en cuenta que los beneficios de las cuentas principales y secundarias son independientes y no se pueden compartir. El descuento de la tarifa por holdear MX en la cuenta de spot no se puede combinar con el descuento por usar la deducción de MX; el sistema aplicará la opción que ofrezca la tasa de descuento más alta, es decir, el descuento por holdear MX.





Trading de Spot: Una vez que la función de deducción de MX esté habilitada, obtendrás un 20% de descuento en las tarifas de trading de spot en MEXC. Si su saldo de MX disponible no es suficiente para cubrir las tarifas de trading, el sistema volverá a la tarifa estándar de la plataforma. Si holdeas 500 MX o más en tu cuenta de spot en las últimas 24 horas, obtendrás un descuento del 50% en las tarifas de trading.





Trading de Futuros: Después de transferir MX a tu cuenta de futuros, se habilitará la función de deducción de MX. Las tarifas generadas por tus operaciones de futuros de USDT-M se compensarán con MX, lo que te otorgará un descuento del 20% en las tarifas de trading. Cuando se agote tu saldo de MX, la función se deshabilitará. Si holdeas 500 MX o más en tu cuenta de spot en las últimas 24 horas, obtendrás un descuento del 50% en la tarifa de trading. Ten en cuenta que si hay un bono de futuros en tu cuenta de futuros, se utilizará primero para compensar las tarifas de trading y el descuento en la tarifa de trading no se aplicará.









Tipo Tarifas de trading de spot Evento Tarifa (sin holdear MX) Tarifa con descuento por holdear 500 MX (50% de descuento) Tarifa con descuento por usar la deducción MX (20% de descuento) Maker 0% 0% 0% Taker 0.05% 0.025% 0.04%





Tipo Tarifas de trading de futuros Event Tarifa (sin holdear MX) Tarifa con descuento por holdear 500 MX (50% de descuento) Tarifa con descuento por usar la deducción MX (20% de descuento) Maker 0% 0% 0% Taker 0.02% 0.01% 0.016%









Aquí, demostraremos cómo utilizar MX para compensar las tarifas de trading de spot. El proceso es el mismo para las tarifas de trading de futuros.









Visita la página de tarifas del sitio web oficial de MEXC y haz clic en [Obtenga hasta un 50% de descuento en comisiones de trading].









Clic en [Habilitar Ahora] para comenzar a utilizar MX para compensar las tarifas de trading.













1) En la página de inicio de la App de MEXC, pulsa el ícono de usuario en la esquina superior izquierda.

2) Pulsa [Configuración de comisión].

3) En la página de Configuración de comisión, pulsa [Obtenga hasta un 50% de descuento en comisiones de trading].

4) Pulsa [Habilitar Ahora] para comenzar a usar MX para compensar las tarifas de trading.







