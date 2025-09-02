MX, el token nativo de la plataforma MEXC, ofrece a los usuarios no solo beneficios de airdrops gratuitos, sino también descuentos en las tarifas de trading. Esta guía detalla cómo utilizar MX para coMX, el token nativo de la plataforma MEXC, ofrece a los usuarios no solo beneficios de airdrops gratuitos, sino también descuentos en las tarifas de trading. Esta guía detalla cómo utilizar MX para co
Academia/Zona MX/Análisis de temas populares/Cómo utiliz... de trading

Cómo utilizar MX para compensar las comisiones de trading

2 de septiembre de 2025MEXC
0m
#Básico#MX
MX Token
MX$2.2118+0.94%
ELYSIA
EL$0.002337+6.17%
TokenFi
TOKEN$0.005107+3.35%
Lagrange
LA$0.42039+7.33%
Sologenic
SOLO$0.18713-0.29%

MX, el token nativo de la plataforma MEXC, ofrece a los usuarios no solo beneficios de airdrops gratuitos, sino también descuentos en las tarifas de trading. Esta guía detalla cómo utilizar MX para compensar las tarifas de trading y mejorar la experiencia en MEXC.

Las tarifas de trading de Spot en MEXC son del 0% para Makers y del 0.05% para Takers. Para el trading de Futuros, la tarifa para Makers es del 0% y para Takers es del 0.02%. Para ciertos pares de trading especiales, pueden aplicarse diferentes tasas de tarifas. Los usuarios pueden consultar la página de tarifas en el sitio web oficial para obtener detalles específicos. Además, las tasas de tarifas pueden variar según el país y la región, por lo que te recomendamos consultar la página oficial de tarifas para obtener la información más precisa y actualizada.

1. Tipos de trading que pueden optar a la deducción MX


Actualmente, los usuarios de la plataforma pueden disfrutar de un descuento del 20% en las tarifas de trading cuando usan MX para compensar las tarifas de trading de spot y futuros perpetuos USDT-M. Si tienes 500 o más tokens MX en tu cuenta de spot en las últimas 24 horas, puedes obtener un descuento del 50% en las tarifas de trading de spot y futuros.

Ten en cuenta que los beneficios de las cuentas principales y secundarias son independientes y no se pueden compartir. El descuento de la tarifa por holdear MX en la cuenta de spot no se puede combinar con el descuento por usar la deducción de MX; el sistema aplicará la opción que ofrezca la tasa de descuento más alta, es decir, el descuento por holdear MX.

Trading de Spot: Una vez que la función de deducción de MX esté habilitada, obtendrás un 20% de descuento en las tarifas de trading de spot en MEXC. Si su saldo de MX disponible no es suficiente para cubrir las tarifas de trading, el sistema volverá a la tarifa estándar de la plataforma. Si holdeas 500 MX o más en tu cuenta de spot en las últimas 24 horas, obtendrás un descuento del 50% en las tarifas de trading.

Trading de Futuros: Después de transferir MX a tu cuenta de futuros, se habilitará la función de deducción de MX. Las tarifas generadas por tus operaciones de futuros de USDT-M se compensarán con MX, lo que te otorgará un descuento del 20% en las tarifas de trading. Cuando se agote tu saldo de MX, la función se deshabilitará. Si holdeas 500 MX o más en tu cuenta de spot en las últimas 24 horas, obtendrás un descuento del 50% en la tarifa de trading. Ten en cuenta que si hay un bono de futuros en tu cuenta de futuros, se utilizará primero para compensar las tarifas de trading y el descuento en la tarifa de trading no se aplicará.

2. Tasas de tarifas con descuento por usar la deducción de MX


Tipo
Tarifas de trading de spot
Evento
Tarifa (sin holdear MX)
Tarifa con descuento por holdear 500 MX (50% de descuento)
Tarifa con descuento por usar la deducción MX (20% de descuento)
Maker
0%
0%
0%
Taker
0.05%
0.025%
0.04%

Tipo
Tarifas de trading de futuros
Event
Tarifa (sin holdear MX)
Tarifa con descuento por holdear 500 MX (50% de descuento)
Tarifa con descuento por usar la deducción MX (20% de descuento)
Maker
0%
0%
0%
Taker
0.02%
0.01%
0.016%

3. Cómo utilizar MX para compensar las tarifas de trading


Aquí, demostraremos cómo utilizar MX para compensar las tarifas de trading de spot. El proceso es el mismo para las tarifas de trading de futuros.

Sitio web:


Visita la página de tarifas del sitio web oficial de MEXC y haz clic en [Obtenga hasta un 50% de descuento en comisiones de trading].


Clic en [Habilitar Ahora] para comenzar a utilizar MX para compensar las tarifas de trading.


App:


1) En la página de inicio de la App de MEXC, pulsa el ícono de usuario en la esquina superior izquierda.
2) Pulsa [Configuración de comisión].
3) En la página de Configuración de comisión, pulsa [Obtenga hasta un 50% de descuento en comisiones de trading].
4) Pulsa [Habilitar Ahora] para comenzar a usar MX para compensar las tarifas de trading.


Aviso legal: Esta información no proporciona asesoramiento sobre inversiones, impuestos, servicios legales, financieros, contables, de consultoría ni ningún otro servicio relacionado, ni constituye asesoramiento para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y tenga cuidado al invertir. La plataforma no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


Artículos populares

¿Cómo Enviar Bitcoin? Guía Completa Paso a Paso

¿Cómo Enviar Bitcoin? Guía Completa Paso a Paso

Enviar bitcoin puede parecer complicado al principio, pero en realidad es bastante sencillo una vez que comprendes lo básico. Esta guía te llevará a través de todo lo que necesitas saber sobre cómo en

Bitcoin vs Oro: ¿Qué activo gana como reserva de valor?

Bitcoin vs Oro: ¿Qué activo gana como reserva de valor?

El debate entre bitcoin vs oro se ha intensificado a medida que ambos activos alcanzan valoraciones históricas en 2025. El oro ha subido significativamente con precios superiores a $3,000 por onza, mi

¿Por Qué Bitcoin Es Valioso? 5 Razones Clave Detrás De Su Precio

¿Por Qué Bitcoin Es Valioso? 5 Razones Clave Detrás De Su Precio

Bitcoin ha subido de centavos a decenas de miles de dólares, pero muchos todavía se preguntan cómo una moneda digital sin respaldo físico puede tener algún valor. Este artículo explica los factores ce

¿Todavía se puede minar Bitcoin con ganancias? Lo que necesitas saber

¿Todavía se puede minar Bitcoin con ganancias? Lo que necesitas saber

La minería de Bitcoin se ha transformado de un pasatiempo doméstico en una industria de miles de millones de dólares desde 2009. Muchos recién llegados se preguntan si las personas comunes aún pueden

Artículos relacionados

¡Actualización y mejora de las reglas de coeficientes para eventos de Kickstarter y Launchpool!

¡Actualización y mejora de las reglas de coeficientes para eventos de Kickstarter y Launchpool!

Los eventos de Kickstarter y Launchpool otorgan airdrops gratuitos exclusivos para los holders de MX. Para fomentar la participación activa y aumentar las recompensas, MEXC ha ajustado las reglas del

Preguntas frecuentes de los eventos Kickstarter

Preguntas frecuentes de los eventos Kickstarter

1. ¿Qué es el evento Kickstarter?El evento Kickstarter es una actividad previa al lanzamiento de un proyecto en la que los usuarios pueden votar para apoyar a su proyecto favorito en MEXC, que luego d

Informe de eventos de la Zona MX en octubre

Informe de eventos de la Zona MX en octubre

En octubre, MEXC anunció los datos de quema de tokens MX para el tercer trimestre de 2024, con un total de 2,480,000 tokens MX quemados. Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar la confianza entre

Cómo mejorar tu experiencia en Kickstarter con MX

Cómo mejorar tu experiencia en Kickstarter con MX

Kickstarter es un evento exclusivo de airdrop para los holders de MX en la plataforma MEXC. Al poseer una cierta cantidad de MX, los usuarios pueden participar en el evento de forma gratuita y recibir

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos