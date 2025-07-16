Reporte de eventos de la Zona MX en noviembre





En noviembre de 2024, las elecciones presidenciales de Estados Unidos concluyeron con la elección de Trump como el próximo presidente. Los resultados de las elecciones desencadenaron un rápido repunte en el mercado de criptomonedas, con los precios de BTC alcanzando nuevos máximos en repetidas ocasiones, superando los 99,000 dólares y acercándose al hito de los 100,000 dólares. El entusiasmo de los inversionistas por las criptomonedas se disparó, lo que desencadenó una nueva ola de frenesí. Mientras tanto, MEXC lanzó varias rondas de campañas de airdrop gratuitas, ofreciendo a los usuarios recompensas sustanciales al tiempo que impulsaba un crecimiento impresionante en varios precios de tokens, consolidando su posición como actor clave y creador de tendencias en el mercado.





La campaña de airdrops gratuitos de MEXC es un evento exclusivo para los holders de MX. Para obtener más detalles sobre los beneficios de holdear MX, consulta el artículo " Los 3 principales beneficios para los holders de MX ".









En noviembre de 2024, MEXC realizó un total de 103 eventos de airdrop, en los que se distribuyeron recompensas por un valor de más de 6.67 millones de dólares. Estos airdrops ofrecieron un rendimiento porcentual anualizado (APY) de hasta el 56%.





Según los datos de la plataforma MEXC, los cinco tokens principales en los eventos airdrop de noviembre experimentaron un crecimiento superior al 180%. El token KANGO, a la cabeza de las ganancias, aumentó un impresionante 669%, logrando el mayor crecimiento del mes. Mientras tanto, UNISUI y MSM le siguieron con aumentos significativos del 306% y el 283%, respectivamente.





Nombre del proyecto Fecha del airdrop (Fecha de compromiso de MX) Tasa de aumento de precios (según datos del 30 de nov.) KANGO 8 de noviembre de 2024 669% UNISUI 6 de noviembre de 2024 306% MSM 27 de noviembre de 2024 283% MEAI 2 de diciembre de 2024 229% DOGEGOV 20 de noviembre de 2024 182%









Launchpool y Kickstarter son eventos de airdrop gratuitos exclusivos para los holders de MX. Si tienes 500 o más tokens MX, puedes registrarte para participar en ambos eventos.





Ten en cuenta que el sistema tomará tres capturas instantáneas aleatorias todos los días. Asegúrate de que tu cuenta spot tenga un mínimo de 500 MX de forma continua durante 24 horas, a partir del día anterior al evento a las 15:59 (UTC). Si tus fondos de MX caen por debajo de 500 MX en cualquier momento durante este período de 24 horas, no podrás participar en los eventos Kickstarter y Launchpool.





Para participar, visita la página de inicio del sitio web oficial de MEXC, y en el menú desplegable [Spot] en la barra de navegación superior, encontrarás enlaces a los eventos Launchpool y Kickstarter.













Si aún no tienes tokens MX y deseas participar en los eventos Launchpool y Kickstarter, deberás comprar y holdear al menos 500 tokens MX en MEXC para poder unirte. Para saber cómo comprar tokens MX, consulta la guía " Comprar MX en un minuto " y sigue los pasos indicados.





Además de participar en eventos de airdrop gratuitos, tener tokens MX te otorga descuentos en las tarifas de trading. Como holder de MX, puedes usar MX para compensar tus tarifas de trading de futuros perpetuos spot y USDT-M, disfrutando de un 20% de descuento. Además, si has mantenido al menos 500 tokens MX en tu cuenta al contado durante las últimas 24 horas, puedes obtener un 50% de descuento en las tarifas de trading.





