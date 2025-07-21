Preguntas frecuentes de los eventos Kickstarter









El evento Kickstarter es una actividad previa al lanzamiento de un proyecto en la que los usuarios pueden votar para apoyar a su proyecto favorito en MEXC, que luego distribuirá airdrops de tokens a todos los usuarios que votaron con éxito. Este evento está diseñado para identificar proyectos de alta calidad y, al mismo tiempo, brindar beneficios de airdrops a los usuarios de MEXC.









Paso 1: Califica para participar

Para calificar, tu cuenta debe haber completado al menos una operación en Futuros (de cualquier monto o par de trading) y holdear un mínimo de 5 MX durante 24 horas consecutivas antes de las 16:00 (UTC) del día anterior a la fecha de inicio del evento.





Paso 2: Compromete MX y calcula la cantidad comprometida válida

Una vez que cumplas con los requisitos de elegibilidad, podrás comprometer MX durante el período del evento. Los MX comprometidos se utilizarán para calcular las recompensas y no serán congelados. Después de que el evento termine, calcularemos tu cantidad comprometida válida en función de la cantidad comprometida real y el nivel para el que califiques. Cuanto mayor sea tu cantidad comprometida válida, más recompensas recibirás.





Paso 3: Invita usuarios válidos para aumentar tu coeficiente de recompensa

Al invitar a amigos a registrarse y asegurarte de que completen depósitos y operaciones de futuros, puedes aumentar tu coeficiente de recompensa.





1）El invitado válido debe registrarse en MEXC utilizando tu enlace o código de referencia.

2）Los amigos invitados, después de registrarse, comenzarán a contar desde la primera vez que realicen un depósito. Si acumulan un depósito total de al menos 100 USDT dentro de los 7 días consiguientes (no se incluyen las transferencias internas; los depósitos en cadena, las operaciones P2P o las compras con divisa fiat sí se consideran depósitos válidos)

3）Los amigos deben completar al menos una operación de futuros (sin requisitos adicionales para el monto).

4）Las operaciones de futuros mencionadas en el punto anterior no incluyen las operaciones de Copy Trade.





*Nota: Finalización de la transacción de futuros = Finalización de las acciones de apertura y cierre de posición.





Al aumentar el número de invitados válidos, tu coeficiente de recompensa crece y puedes reclamar una mayor parte del total de recompensas.





Regla de recompensa: Cuantos más MX comprometas y más invitados válidos consigas atraer, mayores serán las recompensas.





Nivel Requisitos Coeficiente V1 Holdear al menos 5 MX durante 24 horas consecutivas x1 V2 Invitar a 1 usuario válido x1.5 V3 Invitar a 2 usuarios válidos x1.55 V4 Invitar a 3 usuarios válidos x1.6 V5 Invitar a 4 usuarios válidos x1.65 V6 Invitar a 5 usuarios válidos x1.7 V7 Invitar a 6 usuarios válidos x1.75





Cantidad válida de MX comprometidos del usuario = Cantidad real de MX comprometidos × Coeficiente de compromiso





Para calcular la recompensa del Usuario A:

Recompensa del Usuario A = (Cantidad válida de MX comprometidos del Usuario A ÷ Cantidad total válida de MX comprometidos de todos los usuarios) × Fondo total de premios





Cuantos más MX comprometas y más usuarios válidos invites, mayor será tu parte de las recompensas.





Definición de usuario válido:

Un usuario que completa su primer depósito después del registro (las transferencias internas no se cuentan; sin embargo, los depósitos en la cadena, P2P o fiat son todos válidos), acumula depósitos de al menos $100 en 7 días y completa al menos una operación de futuros. (Debe completar el cierre de al menos una orden).





Nota:

El sistema tomará una captura instantánea del número de usuarios invitados válidos (válidos por 30 días) y actualizará el nivel al día siguiente. Los usuarios pueden consultar el coeficiente de nivel de su cuenta en la página del evento.





Paso 4: Distribución de recompensas

Las recompensas se distribuirán en tu billetera spot según las reglas del evento.









Se utilizará el mínimo de todas las cantidades de MX capturadas durante las 24 horas consecutivas para el cálculo de los holdings de MX.





1）Captura del saldo de la cuenta Spot: Toma la cantidad más pequeña de las capturas del día (tres capturas aleatorias a lo largo del día).

Por ejemplo:

Las cantidades de MX en tres capturas del día son 100 MX, 200 MX y 300 MX; la cantidad mínima capturada del día es 100 MX.

2）Las capturas finalizarán el día antes de que comience la actividad; los datos se recopilan con base en la zona horaria UTC+8.









La cantidad mínima que puedes comprometer es de 5 MX; la cantidad máxima que puedes comprometer es de 100,000 MX.





1）Si la cantidad mínima de MX capturada en tu billetera Spot durante las 24 horas cae por debajo de 5 MX en cualquier momento, la cantidad de MX que puedes comprometer será 0. Consecuentemente, no calificarás para Kickstarter.





2）Si la cantidad mínima de MX en tu billetera Spot durante las 24 horas consecutivas está entre 5 MX y 100,000 MX, la cantidad de MX que puedes comprometer será la menor cantidad de MX capturada en tu billetera Spot durante las 24 horas.





3）Si la cantidad mínima de MX en tu billetera Spot durante las 24 horas consecutivas es mayor a 100,000 MX, la mayor cantidad de MX que puedes comprometer será de 100,000 MX.





Recordatorio:Si un único usuario compromete un total superior a 100,000 MX a través de múltiples cuentas, es posible que las cuentas asociadas activen las medidas de control de riesgos de la plataforma. Procede con precaución.









El monto del airdrop de Kickstarter depende no solo de tus MX, sino también de estos factores:





1）Total de MX válidos comprometidos por todos los usuarios: Si el compromiso general aumenta significativamente, tu parte proporcional podría disminuir.

2）Tamaño actual del fondo de premios: Cuando el fondo total disminuye, las asignaciones individuales se reducen en consecuencia.

3）Coeficiente de referidos válidos: Un menor número de referidos exitosos reducirá tu multiplicador de recompensas.





Resumen: Si tus MX y tu coeficiente de referidos se mantienen sin cambios, la reducción de los airdrops suele indicar un mayor compromiso general o un pozo de premios menor.









Principales factores de influencia:





Factores personales:

Holdings de MX: Cuanto más MX holdeas, mayor será su porcentaje de asignación base.

Coeficiente de referencia válido: Referir con éxito a usuarios activos aumenta tu ponderación de recompensa.





Factores del mercado:

Total de MX válidos comprometidos por todos los usuarios: Un mayor compromiso general puede reducir su participación individual.

Tamaño actual del fondo de premios: Los cambios en el pozo total impactan directamente en las distribuciones por usuario.









Tras la finalización del evento, MEXC publicará el total de compromisos válidos de todos los participantes en el anuncio oficial. Consulta la página del anuncio









Tus tokens MX solo deben estar en tu billetera Spot para que sean registrados en los snapshots o capturas instantáneas. Los MX en otras billeteras no se incluirán en el snapshot.









1）Puedes encontrar el monto comprometido en MX y el monto comprometido válido en la página del evento. 2）Puedes encontrar tu historial de compromisos en Detalles del evento - Historial de recompensas.











