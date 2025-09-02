¿Por qué está restringida mi cuenta?





La congelación de la cuenta se refiere al bloqueo temporal o restricción de la cuenta de trading de criptomonedas de un usuario, impidiendo que realice transacciones o retire fondos. La duración de la congelación de la cuenta y el procedimiento para descongelarla pueden variar según las políticas de la plataforma o de las autoridades regulatorias.





Durante el período de congelación, los usuarios generalmente no pueden realizar transacciones, retirar fondos ni llevar a cabo otras operaciones relacionadas con la cuenta. Es necesario ponerse en contacto con la plataforma de trading para confirmar la razón de la congelación de la cuenta y seguir los procedimientos establecidos para desbloquearla. A continuación, se presentan algunos motivos comunes por las que se puede congelar una cuenta.





















Si ingresas una contraseña incorrecta 5 veces consecutivas durante el inicio de sesión, tu cuenta será restringida para iniciar sesión durante 2 horas. Si vuelves a ingresar la contraseña incorrecta 5 veces, tu cuenta estará restringida para iniciar sesión durante 24 horas. Después de 24 horas, la restricción se levantará y podrás intentar iniciar sesión nuevamente.





Si deseas levantar la restricción antes, puedes seguir las indicaciones en la página de inicio de sesión para restablecer tu contraseña y desbloquear la cuenta. Si no puedes restablecer la contraseña por ti mismo debido a la pérdida de elementos de verificación de seguridad, puedes solicitar restablecer las verificaciones de seguridad en la página de restablecimiento de verificación de seguridad





Ten en cuenta que no puedes solicitar restablecer tus verificaciones de seguridad a través de la página de restablecimiento de verificación de seguridad si no estás conectado. Si deseas restablecer tu contraseña, debes contactar al servicio de atención al cliente en línea de MEXC y enviar la información requerida para restablecer tu contraseña.









Si estás seguro de que los activos provienen de una fuente desconocida, no los uses. El remitente o las autoridades judiciales podrían solicitarte que devuelvas los activos después de usarlos, lo que podría generar pérdidas innecesarias, como el congelamiento de tu cuenta. Proporciona tu UID y capturas de pantalla del depósito, y consulta con el servicio de atención al cliente en línea para ayudar a determinar el origen de los activos y asistirte en su devolución.









Puedes proporcionar comentarios al servicio de atención al cliente de MEXC y enviar la evidencia y las capturas de pantalla relevantes. Si el servicio de atención al cliente verifica la situación, la plataforma ayudará a imponer una restricción de retiro de 48 horas en la cuenta relacionada. Debes reportar el incidente a la policía y, una vez hecho el reporte, contactar al servicio de atención al cliente lo antes posible para proporcionar el recibo de la denuncia policial, para que podamos ofrecer más asistencia.









Durante las transacciones P2P, si recibes fondos adicionales debido a un error operativo de la otra parte, no utilices estos activos. Si los usas y la otra parte solicita la devolución, podrías enfrentar riesgos como el congelamiento de tu cuenta. Puedes consultar con el servicio de atención al cliente en línea de MEXC para recibir asistencia en la devolución de los fondos adicionales.









En transacciones OTC, si cancelas órdenes de compra de criptomonedas por motivos personales ("No quiero operar") 5 veces consecutivas, tu cuenta no podrá comprar criptomonedas durante las siguientes 24 horas. Después de 24 horas, la restricción será levantada y podrás continuar utilizando los servicios de compra de criptomonedas OTC.









Si notas alguna actividad sospechosa en tu cuenta, como accesos, operaciones, retiros o transferencias anormales, para proteger tus activos, puedes optar por congelar tu cuenta o contactar al servicio de atención al cliente en línea para que lo hagan por ti. Una vez congelada la cuenta, no podrás iniciar sesión ni operar. Si deseas descongelar tu cuenta, comunícate con el servicio de atención al cliente en línea de MEXC para recibir asistencia.





Si aún puedes acceder a tu cuenta, puedes congelarla siguiendo las indicaciones en la configuración de seguridad de la plataforma MEXC. Si tu cuenta ha sido hackeada y no puedes iniciar sesión, puedes comunicarte directamente con el servicio de atención al cliente en línea de MEXC para que te ayuden a congelar tu cuenta.













Si tu cuenta activa una restricción de antilavado de dinero, algunas funciones serán limitadas. Puedes dirigirte a la página de envío de información para la eliminación de control de riesgos y hacer clic en el botón [Aplicar]. Sigue las indicaciones para enviar la información requerida y coopera con el equipo oficial de MEXC para la revisión.





No confíes en terceros que ofrezcan servicios para descongelar la cuenta, ya que podrías sufrir pérdidas adicionales. Una vez que se apruebe tu solicitud, recuperarás el acceso completo a las funciones de tu cuenta.













Si realizas órdenes de límite u órdenes similares en operaciones de spot o futuros, tus activos se congelarán temporalmente y no podrán ser utilizados hasta que se liberen. Si deseas utilizar los activos congelados, dirígete a la página de trading, busca la orden correspondiente y cancélala para descongelar los activos.









Cuando inicias una solicitud de retiro, la cantidad de tokens que solicitaste retirar se congelará temporalmente y se enviará en la cadena a la dirección de la billetera o plataforma que proporcionaste. Si deseas cancelar el retiro antes de confirmar la solicitud por SMS o correo electrónico, puedes ir a la sección "Retiros" y seleccionar [Cancelar] para liberar los activos congelados.





Web: En el sitio web oficial de MEXC, ve a la sección [Billeteras] en el menú principal, selecciona [Historial de fondos] y luego elige [Retiros] en la página de historial de fondos para cancelar el retiro.

App: En la app de MEXC, pulsa el ícono de usuario en la esquina superior izquierda de la página principal, selecciona [Transacciones], luego elige [Depósitos/Retiros] y pulsa [Retiros] para cancelar.













Regalos es una función en la App de MEXC. Al enviar criptomonedas a amigos como regalo, tus activos se congelarán. Si el regalo no es reclamado, el monto será reembolsado a tu cuenta después de 48 horas y no podrá ser devuelto antes.









Cuando participas exitosamente en eventos como productos a plazo fijo en Ahorros en la plataforma MEXC, los activos involucrados en el evento se congelarán temporalmente y no podrán ser usados para trading o retiros. Deberás esperar hasta que se desbloqueen para poder usarlos nuevamente.









Puedes contactar al servicio al cliente de MEXC para solicitar asistencia en contactar al destinatario y pedir la devolución de tus activos, pero no se garantiza que la otra parte coopere. Para proteger tus activos, el servicio al cliente de MEXC solicitará una congelación temporal de los activos por 48 horas y te recomienda reportar el incidente a la policía.









Revisa la página de depósito en MEXC para ver si hay tokens en estado de depósito pendiente. Los tokens en este estado mostrarán un saldo en tus activos y se pueden operar, pero no podrán ser transferidos (incluyendo transferencias internas), retirados o utilizados para trading en OTC hasta que el depósito esté totalmente acreditado. Puedes esperar a que los tokens estén acreditados completamente antes de realizar transferencias, retiros o trading en OTC.





Web: En el sitio web oficial de MEXC, dirígete a [Billetera] en el menú principal y selecciona [Historial de fondos]. Puedes verificar el estado del depósito en la pestaña "Depósitos".

App: En la App de MEXC, toca el ícono de usuario en la esquina superior izquierda de la página de inicio, selecciona [Transacciones], luego elige [Depósitos/Retiros] y toca [Depósito] para verificar el estado.









MEXC tiene un límite de retiro de 24 horas para las cuentas de la plataforma. Si superas este límite, deberás esperar 24 horas para continuar retirando fondos.





También puedes aumentar tu límite de retiro completando la verificación KYC . Tras completar el KYC básico, tu límite de 24 horas se incrementará a 80 BTC, y al completar el KYC avanzado, el límite se elevará a 200 BTC.









Para los usuarios cuyos retiros han sido restringidos, se requerirá una foto del usuario sosteniendo su documento de identidad para verificar su identidad y evitar accesos no autorizados.









Si has activado esta función, cualquier nueva dirección de retiro añadida a la lista blanca necesitará un periodo de espera de 24 horas antes de permitir retiros. Si desactivas esta función después de activarla, tu cuenta también deberá esperar 24 horas antes de poder procesar retiros.













Si tus criptomonedas han sido robadas, estafadas o obtenidas mediante otros medios ilegales y se han transferido a MEXC, puedes hacer clic en [ Reportar fondos anómalos ] y enviar un informe con los detalles. Con base en la información proporcionada, MEXC podrá congelar temporalmente los activos sospechosos de ser robados para asegurar la protección de los mismos.







