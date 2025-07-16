¡Siete años de excelencia! El 7º aniversario de MEXC: Revelando 5 ventajas clave del trading de futuros





A medida que el mercado de criptomonedas continúa su rápido desarrollo, el trading de futuros se ha convertido en una herramienta esencial para muchos traders debido a su eficiencia y flexibilidad. Como líder mundial en el trading de criptomonedas, MEXC ha estado dedicada a ofrecer servicios de trading profesionales, seguros y eficientes para usuarios de todo el mundo desde su fundación en 2018. En celebración del séptimo aniversario de MEXC, este artículo resume las ventajas integrales del trading de futuros en MEXC para ayudar a los usuarios a comprender mejor por qué deberían elegir MEXC para sus necesidades de trading.









El trading de futuros perpetuos es una forma de trading de derivados que permite a los traders comprar o vender activos específicos a un precio predeterminado en el futuro. A diferencia del trading spot, el trading de futuros tiene las siguientes características:

No requiere entrega: Los futuros perpetuos no tienen fecha de vencimiento, lo que permite mantener las posiciones de manera indefinida.

Trading bidireccional: Los traders pueden tomar posiciones long o short, lo que ofrece oportunidades de ganancia tanto si el mercado sube como si baja.

Mecanismo de tasa de financiamiento: Este mecanismo ayuda a asegurar que el precio de los futuros se mantenga alineado con el precio spot.

Cobertura de riesgos: El trading de futuros puede utilizarse para cubrir riesgos en el mercado spot y proteger las carteras de inversión.













En el trading de criptomonedas, las tarifas de transacción son un factor crítico que influye en la rentabilidad de los traders. MEXC ofrece las tarifas de trading más bajas de la industria, brindando a los traders una ventaja de costos significativa:





Tarifas de trading de futuros perpetuos: La tarifa para makers es del 0.01%, mientras que para takers es solo del 0.04% (con algunas variaciones regionales; para más detalles, consulta la tabla de tarifas de MEXC ).

Los usuarios pueden depositar tokens MX en su billetera de futuros para recibir un descuento del 20% en las tarifas.

En comparación con otras plataformas, la estructura de tarifas de MEXC puede ahorrarles a los traders de alta frecuencia costos considerables.





Este entorno de trading de bajo costo permite a los traders ejecutar estrategias de manera más flexible, y para los traders de alta frecuencia, la ventaja de las tarifas se traduce directamente en una mayor rentabilidad.









El trading de futuros en MEXC cuenta con una liquidez y profundidad de mercado líderes en la industria:





Según los informes de TokenInsight y Simplicity Group, la profundidad de mercado de futuros de MEXC supera los $100 millones tanto en los niveles del 0.05% como del 0.1%, manteniendo una posición líder en la industria.

Una gran base de usuarios de más de 36 millones garantiza una ejecución fluida de transacciones, incluso en condiciones de mercado extremas.

Alta liquidez significa menor deslizamiento y ejecución más rápida, lo que es especialmente importante para transacciones de gran volumen.





La liquidez de alta calidad no solo reduce los riesgos de trading, sino que también ofrece a los usuarios una experiencia de trading fluida, que es una base clave para que MEXC pueda soportar trading con apalancamiento de hasta 400x.









El sistema de trading de MEXC está construido sobre una arquitectura de múltiples capas y clústeres con tecnologías de seguridad de nivel bancario:





El motor de trading de alto rendimiento puede procesar hasta 1.4 millones de transacciones por segundo, asegurando una ejecución rápida de órdenes.

Medidas de seguridad completas, como KYC, autenticación en dos factores y códigos anti-phishing, ofrecen protección total para los activos de los usuarios.

Los servidores están alojados de manera independiente en varios países para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema.

MEXC ha mantenido un récord impecable con cero incidentes de seguridad importantes desde su inicio.





El fuerte enfoque de MEXC en la seguridad proporciona a los usuarios un entorno de trading confiable, permitiendo a los traders concentrarse en el análisis del mercado y ejecutar sus estrategias de trading.









El trading de futuros en MEXC ofrece características altamente flexibles para satisfacer las necesidades de diversos traders:





Ajustes de apalancamiento de 1x a 400x, con futuros USDT-M ofreciendo apalancamiento de hasta 400x y futuros Coin-M ofreciendo hasta 200x de apalancamiento.

Varios tipos de órdenes disponibles, incluidas órdenes de límite, de mercado, trigger, trailing stop y post-only, para adaptarse a diferentes escenarios de trading.

Modo de cobertura que permite a los usuarios mantener posiciones long y short en el mismo contrato con apalancamiento independiente para cada dirección.





Esta flexibilidad permite a los traders ajustar rápidamente sus estrategias según los cambios del mercado, siendo adecuada tanto para traders conservadores como agresivos.









Los futuros en MEXC ofrecen una gran variedad de criptomonedas:





Incluye USDT-M, tokens de metaverso, Capa 2 (Layer-2), NFT, memes, DeFi, entre otros.

El rápido listado de nuevos tokens permite a los usuarios participar en el trading de futuros de tokens emergentes en la primera oportunidad.

Una gama completa de contratos de futuros para satisfacer las necesidades de diferentes traders.





La diversa selección de criptomonedas permite a los traders cubrir todas sus necesidades de trading de futuros en una sola plataforma, mejorando significativamente la eficiencia del trading.













MEXC ofrece dos tipos principales de contratos perpetuos:





Futuros USDT-Margined: Estos contratos están denominados y liquidado en USDT, adecuados para traders que prefieren calcular las ganancias utilizando stablecoins.

Futuros Coin-Margined : Estos contratos utilizan una criptomoneda específica como garantía para el cálculo de ganancias y pérdidas, lo que los hace más adecuados para traders profesionales.









Modo unidireccional y modo de cobertura: Los traders pueden elegir una dirección única o mantener posiciones long y short simultáneamente según su estrategia de trading.

Margen aislado y margen cruzado: El margen aislado limita la pérdida potencial a una posición específica, mientras que el margen cruzado permite un uso más flexible del capital en todas las posiciones.





Estos modos de trading flexibles hacen que MEXC se adapte a las preferencias de riesgo y estrategias de trading de diferentes traders.









Los traders experimentados valoran especialmente los siguientes aspectos:





Herramientas de trading profesionales: MEXC ofrece una amplia gama de herramientas de análisis técnico e indicadores, apoyando el desarrollo de estrategias de trading complejas.

Mecanismos de gestión de riesgos: MEXC cuenta con un sistema completo de liquidación y control de riesgos, ayudando a los traders a gestionar el riesgo de manera efectiva.

Servicios líderes en la industria: Soporte al cliente profesional 24/7 para ayudar con cualquier problema que pueda surgir durante el trading.









Para celebrar el 7º aniversario de MEXC, la plataforma está lanzando la serie de eventos "Fes7eja con MEXC":





Duración del evento: 13 de abril de 2025, 16:00 (UTC) – 4 de mayo de 2025, 15:59 (UTC)

Generosas recompensas: Incluyendo recompensas para el ranking de tasa PNL del equipo, volumen de trading individual y muchos otros premios.

Reglas de participación: Los usuarios con un saldo en su billetera de futuros de al menos 100 USDT pueden registrarse para participar. EL modo de equipo agrega diversión a la experiencia de trading.





Al participar en estos eventos, los usuarios no solo pueden experimentar las ventajas del trading de futuros en MEXC , sino también tener la oportunidad de ganar generosas recompensas.









El trading de futuros en MEXC, con sus tarifas más bajas, excelente liquidez, sistema seguro y estable, reglas de trading flexibles y una amplia selección de criptomonedas, se ha convertido en la plataforma de elección para millones de traders a nivel mundial. Con ocasión del 7º aniversario de MEXC, la plataforma continuará optimizando la experiencia de trading de futuros, proporcionando a los usuarios servicios de trading más profesionales, seguros y eficientes.





Únete a la celebración del 7º aniversario de MEXC y experimenta todas las ventajas del trading de futuros, comenzando un nuevo capítulo en el trading de criptomonedas!



