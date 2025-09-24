Guía de Copy Trade para traders





El copy trading es una estrategia de inversión en la operación de criptomonedas que permite a los inversores replicar automáticamente las operaciones de traders experimentados. Para los principiantes con conocimientos limitados o poca experiencia en trading, el copy trading ofrece una forma fácil y accesible de participar en el mercado. Para los traders experimentados, puedes postularte para convertirte en un trader líder, lo que te permitirá ganar beneficios de tus propias operaciones y, al mismo tiempo, recibir una parte de los beneficios generados por los traders que te siguen.









sitio web oficial de MEXC, navega a Futuros → Copy Trade, y entra en la página de copy trading. En el, navega a, y entra en la página de copy trading.









En la página de Copy Trade, haz clic en Conviértete en trader.









Sigue las instrucciones en pantalla para verificar si el correo electrónico está registrado en tu cuenta. Si no hay ningún correo electrónico registrado, necesitarás proporcionar uno para recibir actualizaciones importantes, como el estado de la revisión para convertirte en trader. Excepto por el correo electrónico, que es obligatorio, los detalles de la cuenta de Telegram y el número de móvil son opcionales, y puedes elegir completarlos según tus necesidades.





Después de marcar la casilla del Acuerdo de Trader, haz clic en Enviar y espera los resultados de la revisión. MEXC enviará los resultados de la solicitud y te notificará al respecto por correo electrónico, mensaje interno o SMS en un plazo de 1 a 2 días hábiles. Una vez aprobado, podrás comenzar a operar con Copy Trade.









Nota: Al postularte para convertirte en trader, no podrás seguir a otros traders líderes. Si actualmente estás siguiendo a alguno, por favor cancela y deja de seguirlos antes de enviar tu solicitud. Una vez que te conviertas en trader, ya no podrás seguir a otros traders líderes.









Después de convertirte en un trader, ve a la página de copy trading y haz clic en el ícono > para acceder a tu página personal de copy trading.









En la página Mis operaciones lideradas, puedes ver tus estadísticas de operaciones como trader líder, estadísticas de reparto de ganancias, seguidores, lista de seguimiento y realizar personalizaciones en la sección de Configuración, como tu apodo, biografía, avatar y pares de copy trading.













MEXC permite a los usuarios compartir operaciones de dos maneras:

Público: cualquiera puede ver y seguir tus operaciones

Privado: solo los usuarios invitados pueden ver tus operaciones. No son visibles para el público y puedes cambiar esta configuración una vez al día.





En el modo Privado, puedes establecer tu participación en las ganancias hasta el 50%.









Al habilitar el Copy Trading Privado, los usuarios pueden elegir una de las siguientes opciones:

1) Permitir que todos los usuarios sigan tus operaciones siempre que tengan tu enlace o código de invitación.

2) Permitir que solo los usuarios que se registraron con tu código de referencia sigan tus operaciones.





Recordatorio:

1) Los traders que elijan esta opción no aparecerán en la página de Copy trade, ni en la lista de Seguidores ni en la de Top Traders. Sin embargo, los usuarios podrán encontrarlos mediante la búsqueda.

2) Solo los usuarios invitados pueden seguir las operaciones del trader. Quienes lo encuentren mediante una búsqueda deberán ingresar el código de referencia correcto para copiar las operaciones.

3) Si el trader ya tiene seguidores, debe cancelarlos antes de cambiar al modo privado. No es posible cambiar si tiene seguidores activos.

4) Después de cambiar entre los modos Público y Privado, no se podrán realizar más cambios durante el resto del día.





Una vez que el modo Privado esté activado, el trader puede ir a la página Mis Seguidores y hacer clic en Invitar ahora.









En la página de Invitación Privada, haz clic en "Crear enlace", completa el Mensaje de Invitación y el número de invitaciones, selecciona el alcance de la invitación y haz clic en "Confirmar" para generar tu enlace de invitación exclusivo. Los usuarios invitados podrán seguirte y empezar a copiar transacciones a través de este enlace.













En la página Mis operaciones lideradas, haz clic en Configuración. Puedes activar o desactivar la función de operaciones lideradas, permitir o restringir seguidores, habilitar la opción de que solo los usuarios referidos te sigan y hacer que el historial de posiciones sea visible solo para los seguidores. También puedes configurar tu avatar, pares de copy trading, apodo y biografía. Una vez que hayas terminado, haz clic en Enviar para aplicar los cambios.





Términos clave explicados:

Liderar operaciones: Cuando está habilitada, tus seguidores podrán seguir tus operaciones.

Permitir seguidores : Desactivar esta opción significa que los nuevos usuarios no podrán seguirte; activarla les permitirá seguirte.

Solo mis referidos pueden seguirme: Cuando está desactivada, todos los usuarios pueden seguirte. Cuando está activada, solo los usuarios que invites pueden seguirte.

Solo los seguidores pueden ver el historial de posiciones: Cuando está habilitada, solo los seguidores pueden ver tus registros de posiciones actuales y pasadas.





Ten en cuenta que la función de copy trading actualmente solo es compatible con los futuros USDT-M en modo de cobertura. El apalancamiento máximo permitido varía según el par de futuros. Consulta la información mostrada en la página para obtener los detalles exactos.













Una vez que hayas completado la configuración de tus detalles de copy trading, haz clic en el botón Comenzar operación en la página. Aparecerá una ventana emergente de Condiciones de operaciones lideradas válidas, donde podrás ver tus "Pares actuales" y el número restante de "Operaciones lideradas disponibles". Ten en cuenta que el capital total de tu cuenta de Futuros no debe ser inferior a 100.00 USDT. Después de confirmar que todo es correcto, haz clic en Confirmar para ser redirigido a la página de trading de Futuros.





Si seleccionas Nunca volver a mostrar, la ventana emergente de Condiciones de operaciones lideradas válidas no aparecerá la próxima vez que hagas clic en Comenzar operación. En su lugar, serás llevado directamente a la página de trading de futuros.









Basado en el par de trading de copy trade que hayas configurado, como BTCUSDT, abre una posición en la página de trading de futuros. Una vez que se haya abierto la posición, regresa a la página Mis operaciones lideradas. Dentro de la sección Estadísticas de operaciones lideradas, bajo Actuales, podrás ver la nueva orden creada.





Al hacer clic en Cerrar, tanto tu posición como las posiciones de tus seguidores se cerrarán al precio de mercado y se completará la operación de Copy Trade. Si el trader cierra parcialmente una posición, las operaciones de copy trading correspondientes de los seguidores también se cerrarán parcialmente según el ratio de cierre del trader.













En la página Mis operaciones de lideradas, haz clic en Historial bajo la pestaña Estadísticas de operaciones de lideradas para ver tu historial de operaciones de Copy Trade.













En la página Mis operaciones lideradas, haz clic en Mis seguidores para ver tus seguidores actuales, el tiempo que te han seguido y el capital total de la cuenta de Copy Trade. Para excluir temporalmente a un seguidor, haz clic en Excluir bajo la opción Acción. Ten en cuenta que solo puedes eliminar a un seguidor si no tiene posiciones abiertas y su capital total es inferior a 5 USDT.









Puedes solicitar un aumento del límite de seguidores una vez que el número de seguidores alcance los 900.









Si no deseas tener seguidores, puedes desactivar la opción Permitir seguidores en la pestaña Configuración.









En la página Mis operaciones de lideradas, haz clic en Estadísticas de reparto de ganancias para ver los detalles de tu parte de las ganancias.





Reglas de reparto de ganancias: El reparto de ganancias se liquida a las 00:00 (UTC+08:00) cada día, y cubre las últimas 24 horas. El periodo de liquidación va desde las 00:00 del día anterior (UTC+08:00) hasta las 00:00 del día actual (UTC+08:00). El reparto de ganancias solo se aplica si el monto total de beneficios y pérdidas de los seguidores durante el periodo es positivo.





Tasa de reparto de ganancias: El porcentaje de reparto predeterminado es del 10%. Puedes solicitar modificar este porcentaje, pero solo una vez al día.









El proceso en la aplicación MEXC es similar al de la versión web. Simplemente abre la aplicación MEXC, toca Más → Futuros → Copy Trade para ingresar a la página de copy trading. Después de haber sido aprobado como trader, podrás comenzar a operar con Copy Trade.



