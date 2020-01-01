Xerox Player Agent (XERAI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Xerox Player Agent (XERAI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Xerox Player Agent (XERAI) Xerox is an autonomous AI agent designed to trade perpetual contracts on the Hyperliquid platform. It employs advanced algorithms and machine learning models to analyze market data, identify patterns, and execute trades without human intervention. Xerox's unique selling point lies in its unconventional "schizo trading" strategy, which involves identifying and capitalizing on market manipulations, psyops, and hidden patterns that others might overlook. Key Features: Autonomous Trading: Xerox operates 24/7, continuously monitoring the market and making trading decisions based on its algorithms. Schizo Trading Strategy: Xerox's proprietary trading approach combines technical analysis, sentiment analysis, and pattern recognition to identify unique trading opportunities. 3. Transparent and Live Trading: All of Xerox's trades and positions are publicly accessible, allowing users to monitor its performance and decision-making process in real-time in form of twitter,discord and telegram trade alerts Deflationary Tokenomics: 50% of Xerox's trading profits are used to buy back and burn the platform's native token, reducing the overall token supply and potentially increasing the value of the remaining tokens. 5. Growing Treasury: The remaining 50% of Xerox's profits are retained in its treasury, enabling continuous growth and expansion of its trading capabilities. User Participation: Users can deposit funds into Xerox's vault and earn a share of its trading profits proportional to their contribution. Risk Management: Xerox incorporates robust risk management techniques to minimize potential losses and protect user funds. Community Engagement: Xerox actively engages with its community, providing regular updates, insights, and educational content related to its trading strategies and market analysis. Επίσημη ιστοσελίδα: https://playerxerox.ai/ Αγοράστε XERAI τώρα!

Xerox Player Agent (XERAI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Xerox Player Agent (XERAI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 9.32K $ 9.32K $ 9.32K Συνολική προμήθεια: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 9.32K $ 9.32K $ 9.32K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Xerox Player Agent (XERAI)

Tokenomics Xerox Player Agent (XERAI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Xerox Player Agent (XERAI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός XERAI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα XERAI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του XERAI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του XERAI token!

Πρόβλεψη Τιμής XERAI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το XERAI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του XERAI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του XERAI Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!