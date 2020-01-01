Wizardia (WZRD) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Wizardia (WZRD), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Wizardia (WZRD) Wizardia is a Play-to-Earn (P2E) online role-playing strategy game built on three core gameplay pillars: innovative turn-based combat, base-building with sophisticated economy model at its heart, player-decision driven game evolution. Each player gets to part take in or even specialize in different game modes such as PvP and PvE battles, base-building and exploration, item crafting and research of crafting recipes. Wizardia rewards those who contribute to the games metaverse and its real-valued economy system so there are no one-way investments. Επίσημη ιστοσελίδα: https://wizardia.io/

Wizardia (WZRD) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Wizardia (WZRD), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 43.72K Συνολική προμήθεια: $ 300.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 105.13M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 124.75K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.520856 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00041585

Tokenomics Wizardia (WZRD): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Wizardia (WZRD) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WZRD token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WZRD token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

