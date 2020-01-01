ORANGE (ORNG) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το ORANGE (ORNG), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες ORANGE (ORNG) $ORNG is the token that powers the Orange Network and acts as the governance token, allowing users, creators and developers to access the best UGC tools and applications and to vote on the future direction of the platforms' evolution. The Orange token powers the key pillars of the Orange creator network including AI integration, gaming and metaverses. $ORNG is a fungible token (FT) built on a Layer 1 blockchain and leveraging the Avalanche subnet architecture, with a fixed supply of 1,000,000,000 tokens. $ORNG serves as a utility and governance token within the network, fuelling Creators, Community and Decentralisation. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.orangeweb3.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.orangeweb3.com/orange Αγοράστε ORNG τώρα!

ORANGE (ORNG) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ORANGE (ORNG), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 5.63M $ 5.63M $ 5.63M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 301.00M $ 301.00M $ 301.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 18.71M $ 18.71M $ 18.71M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.02991517 $ 0.02991517 $ 0.02991517 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00360125 $ 0.00360125 $ 0.00360125 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01868037 $ 0.01868037 $ 0.01868037 Μάθετε περισσότερα για την τιμή ORANGE (ORNG)

Tokenomics ORANGE (ORNG): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ORANGE (ORNG) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ORNG token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ORNG token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ORNG, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ORNG token!

