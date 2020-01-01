Mithrandir Token (MITHR) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Mithrandir Token (MITHR), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Mithrandir Token (MITHR) The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR). The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.mithr.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.mithr.io/whitepaper/WhitePaperMITHR.pdf Αγοράστε MITHR τώρα!

Mithrandir Token (MITHR) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Mithrandir Token (MITHR), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 181.89K $ 181.89K $ 181.89K Συνολική προμήθεια: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 27.78M $ 27.78M $ 27.78M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00747245 $ 0.00747245 $ 0.00747245 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00294158 $ 0.00294158 $ 0.00294158 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00654869 $ 0.00654869 $ 0.00654869 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Mithrandir Token (MITHR)

Tokenomics Mithrandir Token (MITHR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Mithrandir Token (MITHR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MITHR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MITHR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MITHR, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MITHR token!

Πρόβλεψη Τιμής MITHR Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MITHR; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MITHR συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του MITHR Token τώρα!

