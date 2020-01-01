Kasper (KASPER) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Kasper (KASPER), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Kasper (KASPER) Kasper (KASPER on KRC20) was fair launched with a total of 1,000,000 mints, representing our entire supply of 28,700,000,000 KASPER tokens. This launch ensured full transparency and equal opportunity for all participants, with no pre-mining or insider allocations. Each mint was open to the public, giving the community full access to the entire supply from the very beginning, aligning with our commitment to fairness and decentralization. This approach guarantees that every token in circulation was minted under the same conditions, making Kasper a truly community-driven project. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.kaspercoin.net Αγοράστε KASPER τώρα!

Kasper (KASPER) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Kasper (KASPER), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.51M Συνολική προμήθεια: $ 28.70B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 28.70B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.51M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00181614 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0

Tokenomics Kasper (KASPER): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Kasper (KASPER) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KASPER token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KASPER token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KASPER, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KASPER token!

