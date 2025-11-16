Τι είναι το DICKSTR

DickStrategy (DICKSTR) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για DickStrategy (DICKSTR), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 605.29K $ 605.29K $ 605.29K Συνολική προμήθεια: $ 931.19M $ 931.19M $ 931.19M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 931.19M $ 931.19M $ 931.19M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 605.29K $ 605.29K $ 605.29K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01084287 $ 0.01084287 $ 0.01084287 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00064816 $ 0.00064816 $ 0.00064816 Μάθετε περισσότερα για την τιμή DickStrategy (DICKSTR) Αγοράστε DICKSTR τώρα!

Πληροφορίες DickStrategy (DICKSTR) Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.nftstrategy.fun/strategies/0x8680acfacb3fed5408764343fc7e8358e8c85a4c

Tokenomics DickStrategy (DICKSTR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του DickStrategy (DICKSTR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DICKSTR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DICKSTR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DICKSTR, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DICKSTR token!

Πρόβλεψη Τιμής DICKSTR Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DICKSTR; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DICKSTR συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DICKSTR Token τώρα!

