DickStrategy (DICKSTR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00114902 $ 0.00114902 $ 0.00114902 Κατώτ. 24H $ 0.00117835 $ 0.00117835 $ 0.00117835 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00114902$ 0.00114902 $ 0.00114902 Υψηλ. 24H $ 0.00117835$ 0.00117835 $ 0.00117835 Υψηλή συνέχεια $ 0.01084287$ 0.01084287 $ 0.01084287 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.56% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.61% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.09%

DickStrategy (DICKSTR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00115289. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DICKSTR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00114902 και ενός υψηλού $ 0.00117835, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DICKSTR είναι $ 0.01084287, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DICKSTR έχει αλλάξει κατά -0.56% την τελευταία ώρα, -1.61% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.09% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DickStrategy (DICKSTR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Προμήθεια Κυκλοφορίας 939.55M 939.55M 939.55M Συνολικός Όγκος 939,554,549.4552867 939,554,549.4552867 939,554,549.4552867

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DickStrategy είναι $ 1.08M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DICKSTR είναι 939.55M, με συνολική προσφορά 939554549.4552867. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.08M