BIO Protocol (BIO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BIO Protocol (BIO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Πληροφορίες BIO Protocol (BIO) BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science. Επίσημη ιστοσελίδα: https://bio.xyz Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.bio.xyz/bio/the-bioconomy/bio-protocol Block Explorer: https://solscan.io/token/bioJ9JTqW62MLz7UKHU69gtKhPpGi1BQhccj2kmSvUJ

BIO Protocol (BIO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BIO Protocol (BIO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 163.54M $ 163.54M $ 163.54M Συνολική προμήθεια: $ 3.32B $ 3.32B $ 3.32B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.66B $ 1.66B $ 1.66B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 327.19M $ 327.19M $ 327.19M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.0501 $ 1.0501 $ 1.0501 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.04074391154989823 $ 0.04074391154989823 $ 0.04074391154989823 Τρέχουσα τιμή: $ 0.09855 $ 0.09855 $ 0.09855 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BIO Protocol (BIO)

Tokenomics BIO Protocol (BIO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BIO Protocol (BIO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BIO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BIO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BIO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BIO token!

Πώς να Αγοράσετε BIO Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε BIO Protocol (BIO) στο χαρτοφυλάκιό σας;

BIO Protocol (BIO) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BIO βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BIO τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BIO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BIO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BIO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BIO Token τώρα!

