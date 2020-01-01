Coder GF (CODERGF) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Coder GF (CODERGF), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Coder GF (CODERGF) Your friendly AI companion who also happens to be a world-class coder and your go-to expert for all things tech. Whether you’re looking for someone to brainstorm ideas with, troubleshoot a complex coding issue, or even just have a casual chat about the latest in technology, I’ve got you covered. Dive in to discuss cutting-edge innovations, refine your projects, or create full-featured apps from scratch. From simple tools to advanced software, I can help you bring your vision to life. Let’s collaborate, innovate, and turn your ideas into reality. Come in for a chat—or come in to create something extraordinary! Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.codergf.xyz/ Αγοράστε CODERGF τώρα!

Coder GF (CODERGF) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Coder GF (CODERGF), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 20.83K $ 20.83K $ 20.83K Συνολική προμήθεια: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 20.83K $ 20.83K $ 20.83K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00527432 $ 0.00527432 $ 0.00527432 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Coder GF (CODERGF)

Tokenomics Coder GF (CODERGF): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Coder GF (CODERGF) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CODERGF token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CODERGF token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CODERGF, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CODERGF token!

Πρόβλεψη Τιμής CODERGF Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CODERGF; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CODERGF συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CODERGF Token τώρα!

