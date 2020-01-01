ChAtoshI (CHATOSHI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το ChAtoshI (CHATOSHI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες ChAtoshI (CHATOSHI) What Is ChAtoshI (CHATOSHI)? ChAtoshI is a proprietary AI-powered Web3 browser and search engine that enables its users to simply and effectively navigate all aspects of blockchain and the wider Web3 ecosystem. Simply put, Chatoshi.ai aims to be the Google of Web3, redefining how users interact trade on, search, and interact with the blockchain. From an an advanced AI agent, to a crypto search engine, to an integrated Web3 Solana browser, Chatoshi empowers users to: Discover and meet all their crypto-related demands

Access real-time market insights

Navigate and utilize decentralized applications (dApps)

Explore and understand the blockchain ecosystem with ease More than just a coin, ChAtoshI is your intelligent companion for the decentralized future, combining cutting-edge AI with Web3 functionality. Επίσημη ιστοσελίδα: https://chatoshi.ai Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://chatoshi.ai/whitepaper Αγοράστε CHATOSHI τώρα!

ChAtoshI (CHATOSHI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ChAtoshI (CHATOSHI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.03M Συνολική προμήθεια: $ 999.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.03M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00788568 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00148505 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00204445

Tokenomics ChAtoshI (CHATOSHI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ChAtoshI (CHATOSHI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CHATOSHI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CHATOSHI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CHATOSHI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CHATOSHI token!

