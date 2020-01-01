Athena by Virtuals (ATHENA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Athena by Virtuals (ATHENA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities.

Athena by Virtuals (ATHENA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Athena by Virtuals (ATHENA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 607.22K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 780.90M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 777.59K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00624125 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00077759

Tokenomics Athena by Virtuals (ATHENA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Athena by Virtuals (ATHENA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ATHENA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ATHENA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

Πρόβλεψη Τιμής ATHENA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ATHENA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ATHENA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ATHENA Token τώρα!

