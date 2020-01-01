Ampleforth (AMPL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Ampleforth (AMPL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Ampleforth (AMPL) Ampleforth is a digital-asset-protocol for smart commodity-money. The smart commodity money with a unique elastic supply protocol. AMPL supply expands and contracts in response to it’s price deviating from a 1 USD target. Deviations result in a supply change of AMPLs once every 24 hours, increasing or decreasing the number of tokens in each holder’s wallet pro-rata. Ampleforth is the only asset in the world with this elastic supply property, and therefore has counter-cyclical trading pressure and is uncorrelated with other digital assets such as Bitcoin. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.ampleforth.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://drive.google.com/file/d/1I-NmSnQ6E7wY1nyouuf-GuDdJWNCnJWl/view Αγοράστε AMPL τώρα!

Ampleforth (AMPL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Ampleforth (AMPL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 27.87M $ 27.87M $ 27.87M Συνολική προμήθεια: $ 26.12M $ 26.12M $ 26.12M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 24.13M $ 24.13M $ 24.13M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 30.17M $ 30.17M $ 30.17M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4.07 $ 4.07 $ 4.07 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.155869 $ 0.155869 $ 0.155869 Τρέχουσα τιμή: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Ampleforth (AMPL)

Tokenomics Ampleforth (AMPL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Ampleforth (AMPL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AMPL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AMPL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AMPL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AMPL token!

Πρόβλεψη Τιμής AMPL Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το AMPL; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του AMPL συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του AMPL Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!