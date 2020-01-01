USD1 (USD1) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το USD1 (USD1), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες USD1 (USD1) USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.worldlibertyfinancial.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.worldlibertyfinancial.com Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x8d0d000ee44948fc98c9b98a4fa4921476f08b0d Αγοράστε USD1 τώρα!

USD1 (USD1) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για USD1 (USD1), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.18B $ 2.18B $ 2.18B Συνολική προμήθεια: $ 2.18B $ 2.18B $ 2.18B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 2.18B $ 2.18B $ 2.18B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.18B $ 2.18B $ 2.18B Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.0088 $ 1.0088 $ 1.0088 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.990972014891515 $ 0.990972014891515 $ 0.990972014891515 Τρέχουσα τιμή: $ 0.9993 $ 0.9993 $ 0.9993 Μάθετε περισσότερα για την τιμή USD1 (USD1)

Tokenomics USD1 (USD1): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του USD1 (USD1) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός USD1 token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα USD1 token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του USD1, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του USD1 token!

USD1 (USD1) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών USD1 βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.

Πρόβλεψη Τιμής USD1 Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το USD1; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του USD1 συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

