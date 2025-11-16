Εξερευνήστε τα tokenomics ZKWASM (ZKWASM) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token ZKWASM, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics ZKWASM (ZKWASM) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token ZKWASM, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!