Πληροφορίες Panther Protocol (ZKP) Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.pantherprotocol.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docsend.com/view/tbz99g285hbnn8ic Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x909E34d3f6124C324ac83DccA84b74398a6fa173 Αγοράστε ZKP τώρα!

Panther Protocol (ZKP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Panther Protocol (ZKP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 361.99M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 7.60M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.04868 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.006980003897759854 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0076

Tokenomics Panther Protocol (ZKP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Panther Protocol (ZKP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ZKP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ZKP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ZKP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ZKP token!

Πώς να Αγοράσετε ZKP Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Panther Protocol (ZKP) στο χαρτοφυλάκιό σας;

Panther Protocol (ZKP) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ZKP βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ZKP τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής ZKP Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ZKP; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ZKP συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ZKP Token τώρα!

