Η σημερινή ζωντανή τιμή Frankencoin είναι 1.219 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ZCHF σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ZCHF εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ZCHF

Πληροφορίες Τιμής ZCHF

Τι είναι το ZCHF

Whitepaper ZCHF

Επίσημος Ιστότοπος ZCHF

Tokenomics ZCHF

Προβλέψεις Τιμών ZCHF

Ιστορικό ZCHF

Οδηγός Αγοράς ZCHF

Μετατροπέας νομίσματος ZCHF-σε-Fiat

Spot ZCHF

Frankencoin Λογότ.

Τιμή Frankencoin(ZCHF)

Live Τιμή 1 ZCHF σε USD

$1.219
$1.219
-3.30%1D
USD
Frankencoin (ZCHF) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:57:12 (UTC+8)

Frankencoin (ZCHF) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 1.212
$ 1.212
Κατώτ. 24H
$ 1.2678
$ 1.2678
Υψηλ. 24H

$ 1.212
$ 1.212

$ 1.2678
$ 1.2678

$ 1.4867555171082332
$ 1.4867555171082332

$ 1.0691543241973427
$ 1.0691543241973427

-0.39%

-3.30%

-2.90%

-2.90%

Frankencoin (ZCHF) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 1.219. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ZCHF μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.212 και ενός υψηλού $ 1.2678, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ZCHF είναι $ 1.4867555171082332, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.0691543241973427.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ZCHF έχει αλλάξει κατά -0.39% την τελευταία ώρα, -3.30% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.90% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Frankencoin (ZCHF) Πληροφορίες αγοράς

No.4717

$ 0.00
$ 0.00

$ 3.22K
$ 3.22K

$ 11.67M
$ 11.67M

0.00
0.00

9,569,702
9,569,702

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Frankencoin είναι $ 0.00, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 3.22K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ZCHF είναι 0.00, με συνολική προσφορά 9569702. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.67M

Frankencoin (ZCHF) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Frankencoin για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0416-3.30%
30 ημέρες$ -0.0328-2.63%
60 Ημέρες$ +0.619+103.16%
90 Ημέρες$ +0.619+103.16%
Frankencoin Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το ZCHF κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0416 (-3.30%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Frankencoin Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0328 (-2.63%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Frankencoin Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το ZCHF άλλαξε κατά $ +0.619 (+103.16%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Frankencoin Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.619 (+103.16%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Frankencoin (ZCHF);

Ελέγξτε τώρα τη Frankencoin σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Frankencoin (ZCHF)

Frankencoin is a collateralized, oracle-free stablecoin that tracks the value of the Swiss franc.

Frankencoin είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Frankencoinεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεZCHF τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοFrankencoin ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Frankencoin ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Frankencoin Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Frankencoin (ZCHF) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Frankencoin (ZCHF) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Frankencoin.

Ελέγξτε την Frankencoin πρόβλεψη τιμής τώρα!

Frankencoin (ZCHF) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Frankencoin (ZCHF) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ZCHF token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Frankencoin (ZCHF)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Frankencoin? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Frankencoin στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

ZCHF σε Τοπικά Νομίσματα

Frankencoin Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Frankencoin, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Frankencoin
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Frankencoin

Πόσο αξίζει το Frankencoin (ZCHF) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ZCHF στο USD είναι 1.219 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ZCHF σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ZCHF σε USD είναι $ 1.219. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Frankencoin;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ZCHF είναι $ 0.00 USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ZCHF;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ZCHF είναι 0.00 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ZCHF;
Το ZCHF πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.4867555171082332 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ZCHF;
Το ZCHF είχε τιμή ATL ύψους 1.0691543241973427 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ZCHF;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ZCHF είναι $ 3.22K USD.
Θα ανέβει το ZCHF υψηλότερα φέτος;
Το ZCHF μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ZCHF πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:57:12 (UTC+8)

Frankencoin (ZCHF) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

$1.219
