Εξερευνήστε τα tokenomics Frankencoin (ZCHF) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token ZCHF, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Frankencoin (ZCHF) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token ZCHF, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!