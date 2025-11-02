ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Naoris Protocol είναι 0.0453 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο NAORIS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής NAORIS εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή Naoris Protocol(NAORIS)

Live Τιμή 1 NAORIS σε USD

$0.0453
$0.0453$0.0453
-5.84%1D
USD
Naoris Protocol (NAORIS) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:23:40 (UTC+8)

Naoris Protocol (NAORIS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0444
$ 0.0444$ 0.0444
Κατώτ. 24H
$ 0.0488
$ 0.0488$ 0.0488
Υψηλ. 24H

$ 0.0444
$ 0.0444$ 0.0444

$ 0.0488
$ 0.0488$ 0.0488

--
----

--
----

-0.34%

-5.84%

-11.23%

-11.23%

Naoris Protocol (NAORIS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0453. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NAORIS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0444 και ενός υψηλού $ 0.0488, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NAORIS είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NAORIS έχει αλλάξει κατά -0.34% την τελευταία ώρα, -5.84% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.23% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Naoris Protocol (NAORIS) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 91.96K
$ 91.96K$ 91.96K

$ 181.20M
$ 181.20M$ 181.20M

--
----

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Naoris Protocol είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 91.96K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NAORIS είναι --, με συνολική προσφορά 4000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 181.20M

Naoris Protocol (NAORIS) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Naoris Protocol για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0028096-5.84%
30 ημέρες$ -0.02227-32.96%
60 Ημέρες$ +0.02133+88.98%
90 Ημέρες$ +0.00903+24.89%
Naoris Protocol Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το NAORIS κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0028096 (-5.84%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Naoris Protocol Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.02227 (-32.96%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Naoris Protocol Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το NAORIS άλλαξε κατά $ +0.02133 (+88.98%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Naoris Protocol Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.00903 (+24.89%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Naoris Protocol (NAORIS);

Ελέγξτε τώρα τη Naoris Protocol σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Naoris Protocol (NAORIS)

Naoris Protocol uses post-quantum resilience, real-time system validation and a decentralized trust mesh designed to scale with the internet, securing the digital world.

Naoris Protocol είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Naoris Protocolεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεNAORIS τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοNaoris Protocol ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Naoris Protocol ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Naoris Protocol Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Naoris Protocol (NAORIS) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Naoris Protocol (NAORIS) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Naoris Protocol.

Ελέγξτε την Naoris Protocol πρόβλεψη τιμής τώρα!

Naoris Protocol (NAORIS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Naoris Protocol (NAORIS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του NAORIS token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Naoris Protocol (NAORIS)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Naoris Protocol? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Naoris Protocol στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Naoris Protocol Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Naoris Protocol, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Naoris Protocol
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Naoris Protocol

Πόσο αξίζει το Naoris Protocol (NAORIS) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή NAORIS στο USD είναι 0.0453 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή NAORIS σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του NAORIS σε USD είναι $ 0.0453. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Naoris Protocol;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το NAORIS είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NAORIS;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NAORIS είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του NAORIS;
Το NAORIS πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του NAORIS;
Το NAORIS είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του NAORIS;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το NAORIS είναι $ 91.96K USD.
Θα ανέβει το NAORIS υψηλότερα φέτος;
Το NAORIS μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την NAORIS πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:23:40 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

