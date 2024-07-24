Worldcoin (WLD) Tokenomics
Πληροφορίες Worldcoin (WLD)
Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.
Worldcoin (WLD) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Worldcoin (WLD), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Σε βάθος δομή Token Worldcoin (WLD)
Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token WLD. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση.
Worldcoin (WLD) is designed as a global identity and financial network token, with a focus on broad distribution, user incentives, and robust governance. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Total Supply: 10 billion WLD tokens.
- Initial Issuance: All tokens were minted at genesis as ERC-20 tokens on Ethereum.
- Inflation: The supply is fixed for the first 15 years. Afterward, governance may enable an inflation rate of up to 1.5% per year.
Allocation Mechanism
|Allocation Recipient
|Description / Purpose
|Unlocking Schedule
|Community
|User Grants, Network Operation, Ecosystem Fund. Worldcoin Foundation governs allocations.
|500M unlocked at genesis; 3.5B unlocked gradually (Years 1-3); 1.75B (Years 4-6); 875M (Years 7-9); 875M (Years 10-15)
|TFH Investors
|Early investors in Tools for Humanity (TFH), the initial developer.
|12-month lock-up after warrant exercise, then daily unlock over 24 months
|Initial Development Team
|Team members and contributors.
|12-month lock-up after warrant exercise, then daily unlock over 24 months
|TFH Reserve
|Reserve for TFH, contractually locked at least as long as investors/team.
|Matches lock-up periods of investors/team
Usage and Incentive Mechanism
-
User Grants:
- Orb-verified users receive 1 WLD as a welcome grant and 25 WLD in recurring grants.
- At least 6 billion WLD (60% of total supply) are targeted for user grants.
- Grants are distributed on Optimism (L2), with WLD bridged from Ethereum.
-
Orb Operators:
- Operators are rewarded in WLD for each successful user sign-up.
- Orbs are allocated via a bidding process to maximize efficiency and sign-up rates.
- Operator rewards are funded from the operational allocation.
-
Ecosystem and Operational Costs:
- Up to 1 billion WLD (10% of total supply) for operational costs (e.g., bug bounties, grants, outreach).
- 500 million WLD (5% of total supply) for an Ecosystem Fund (R&D, grants, liquidity, etc.).
-
Governance:
- WLD holders will have governance rights, with future potential for expanded utility (e.g., payments, signaling support for initiatives).
- World ID enables "one person, one vote" governance, supplementing token-based voting.
Locking and Unlocking Mechanism
|Allocation Recipient
|Locking Mechanism
|Unlocking Time / Schedule
|Community
|Staged unlocks governed by Worldcoin Foundation
|500M at genesis (instant); 3.5B over 3 years (daily); 1.75B (Years 4-6, daily); 875M (Years 7-9, daily); 875M (Years 10-15, daily)
|TFH Investors
|12-month lock-up after warrant exercise
|Daily unlock over 24 months after lock-up
|Initial Development Team
|12-month lock-up after warrant exercise
|Daily unlock over 24 months after lock-up
|TFH Reserve
|Contractually locked at least as long as investors/team
|Matches lock-up periods of investors/team
Unlocking Example Table:
|Start Date
|Recipient
|Unlock Granularity
|Unlock Amount
|Unlock Periods (days)
|2023-07-24
|Community
|Daily
|3,500,000,000
|1,096
|2023-07-24
|Community
|Instant
|500,000,000
|1
|2024-07-24
|TFH Reserve
|Daily
|170,000,000
|730
|2024-07-24
|TFH Investors
|Daily
|1,350,000,000
|730
|2024-07-24
|Initial Development Team
|Daily
|980,000,000
|730
|2026-07-24
|Community
|Daily
|1,750,000,000
|1,096
|2029-07-24
|Community
|Daily
|875,000,000
|1,096
|2032-07-24
|Community
|Daily
|875,000,000
|2,192
Additional Notes
- Distribution: The vast majority of tokens are intended for users and operators, with decreasing rewards over time to incentivize early adoption.
- Governance and Decentralization: The protocol aims for progressive decentralization, with the Worldcoin Foundation currently managing on-chain operations via a multi-sig wallet.
- Utility Expansion: Future uses may include payments, further governance, and ecosystem participation as determined by community governance.
Worldcoin’s tokenomics are designed to maximize user adoption, incentivize network growth, and ensure long-term sustainability through a carefully staged unlock and allocation process, with a strong focus on governance and ecosystem development.
Tokenomics Worldcoin (WLD): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του Worldcoin (WLD) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός WLD token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα WLD token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WLD, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WLD token!
Πώς να Αγοράσετε WLD
Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Worldcoin (WLD) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς WLD, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή.
Worldcoin (WLD) Ιστορικό τιμών
Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών WLD βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.
Πρόβλεψη Τιμής WLD
Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το WLD; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του WLD συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.
Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC;
Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto.
Αποποίηση ευθυνών
Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.
Αγόρασε Worldcoin (WLD)
Ποσό
1 WLD = 0.983 USD