Πληροφορίες Ambire Wallet (WALLET) Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.ambire.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://ambire.notion.site/Ambire-Wallet-Whitepaper-d502e54caf584fe7a67f9b0a018cd10f Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x88800092ff476844f74dc2fc427974bbee2794ae Αγοράστε WALLET τώρα!

Ambire Wallet (WALLET) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Ambire Wallet (WALLET), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 19.82M $ 19.82M $ 19.82M Συνολική προμήθεια: $ 717.11M $ 717.11M $ 717.11M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 717.11M $ 717.11M $ 717.11M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 27.64M $ 27.64M $ 27.64M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000638616003044836 $ 0.000638616003044836 $ 0.000638616003044836 Τρέχουσα τιμή: $ 0.02764 $ 0.02764 $ 0.02764 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Ambire Wallet (WALLET)

Tokenomics Ambire Wallet (WALLET): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Ambire Wallet (WALLET) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WALLET token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WALLET token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WALLET, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WALLET token!

Πώς να Αγοράσετε WALLET Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Ambire Wallet (WALLET) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς WALLET, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε WALLET στη MEXC τώρα!

Ambire Wallet (WALLET) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών WALLET βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών WALLET τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής WALLET Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το WALLET; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του WALLET συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του WALLET Token τώρα!

