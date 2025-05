WALLET

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

ΌνομαWALLET

ΚατάταξηNo.1086

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.08%

Προμήθεια Κυκλοφορίας711,163,161.1029674

Μέγιστη Προμήθεια1,000,000,000

Συνολικός Όγκος711,163,161.1029674

Ποσοστό κυκλοφορίας0.7111%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.20064258285841255,2022-02-04

Χαμηλότερη τιμή0.000638616003044836,2024-05-12

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

