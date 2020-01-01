Waffles (WAFFLES) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Waffles (WAFFLES), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Waffles (WAFFLES) Waffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again. Επίσημη ιστοσελίδα: wafflesj15.com Block Explorer: https://solscan.io/token/8doS8nzmgVZEaACxALkbK5fZtw4UuoRp4Yt8NEaXfDMb Αγοράστε WAFFLES τώρα!

Waffles (WAFFLES) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Waffles (WAFFLES), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Συνολική προμήθεια: $ 998.38M $ 998.38M $ 998.38M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 894.47M $ 894.47M $ 894.47M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.26M $ 2.26M $ 2.26M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.03885 $ 0.03885 $ 0.03885 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.001623130974260684 $ 0.001623130974260684 $ 0.001623130974260684 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00226 $ 0.00226 $ 0.00226 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Waffles (WAFFLES)

Tokenomics Waffles (WAFFLES): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Waffles (WAFFLES) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WAFFLES token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WAFFLES token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WAFFLES, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WAFFLES token!

Πώς να Αγοράσετε WAFFLES Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Waffles (WAFFLES) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς WAFFLES, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε WAFFLES στη MEXC τώρα!

Waffles (WAFFLES) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών WAFFLES βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών WAFFLES τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής WAFFLES Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το WAFFLES; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του WAFFLES συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του WAFFLES Token τώρα!

