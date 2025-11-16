Εξερευνήστε τα tokenomics Jump Tom (JUMP) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token JUMP, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Jump Tom (JUMP) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token JUMP, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!