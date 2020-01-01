Vyvo Coin (VSC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Vyvo Coin (VSC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Vyvo Coin (VSC) Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.vyvo.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.vyvo.com/files/VyvoSmartChainWhitepaper.pdf Block Explorer: https://vscscan.org Αγοράστε VSC τώρα!

Vyvo Coin (VSC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Vyvo Coin (VSC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M Συνολική προμήθεια: $ 19.60B $ 19.60B $ 19.60B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 941.35M $ 941.35M $ 941.35M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 88.28M $ 88.28M $ 88.28M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0868 $ 0.0868 $ 0.0868 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.002328293566114493 $ 0.002328293566114493 $ 0.002328293566114493 Τρέχουσα τιμή: $ 0.004411 $ 0.004411 $ 0.004411 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Vyvo Coin (VSC)

Tokenomics Vyvo Coin (VSC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Vyvo Coin (VSC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός VSC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα VSC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του VSC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του VSC token!

Πώς να Αγοράσετε VSC Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Vyvo Coin (VSC) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς VSC, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε VSC στη MEXC τώρα!

Vyvo Coin (VSC) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών VSC βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών VSC τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής VSC Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το VSC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του VSC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του VSC Token τώρα!

