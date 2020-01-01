USUAL (USUAL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το USUAL (USUAL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες USUAL (USUAL) Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token. Επίσημη ιστοσελίδα: https://usual.money/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.usual.money/start-here/why-usual Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xC4441c2BE5d8fA8126822B9929CA0b81Ea0DE38E Αγοράστε USUAL τώρα!

USUAL (USUAL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για USUAL (USUAL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 81.24M $ 81.24M $ 81.24M Συνολική προμήθεια: $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 280.40M $ 280.40M $ 280.40M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.6531 $ 1.6531 $ 1.6531 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.05957884122345306 $ 0.05957884122345306 $ 0.05957884122345306 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0701 $ 0.0701 $ 0.0701 Μάθετε περισσότερα για την τιμή USUAL (USUAL)

Tokenomics USUAL (USUAL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του USUAL (USUAL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός USUAL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα USUAL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του USUAL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του USUAL token!

