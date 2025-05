USUAL

Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token.

ΌνομαUSUAL

ΚατάταξηNo.329

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)3.63%

Προμήθεια Κυκλοφορίας938,721,890.9553475

Μέγιστη Προμήθεια4,000,000,000

Συνολικός Όγκος1,049,603,950.0877846

Ποσοστό κυκλοφορίας0.2346%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή1.6356173831858944,2024-12-20

Χαμηλότερη τιμή0.10641027526672361,2025-04-02

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.