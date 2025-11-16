Εξερευνήστε τα tokenomics TAIX (TAIX) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token TAIX, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics TAIX (TAIX) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token TAIX, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!