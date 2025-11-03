Τι είναι TAIX (TAIX)

TAIX is an AI-powered platform that captures real-time sentiment and behavioral analytics from streamers and their audiences. It helps game studios, publishers, and creators instantly understand how content is being received, what’s working, what’s failing, and what’s worth scaling. More than just insights, TAIX includes built-in AI commentary and multilingual translation tools that enable content creators to distribute globally — without needing to know a single new language. TAIX is an AI-powered platform that captures real-time sentiment and behavioral analytics from streamers and their audiences. It helps game studios, publishers, and creators instantly understand how content is being received, what’s working, what’s failing, and what’s worth scaling. More than just insights, TAIX includes built-in AI commentary and multilingual translation tools that enable content creators to distribute globally — without needing to know a single new language.

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με TAIX Πόσο αξίζει το TAIX (TAIX) σήμερα; Η ζωντανή τιμή TAIX στο USD είναι 0.0001308 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η τρέχουσα τιμή TAIX σε USD? $ 0.0001308 . Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του TAIX; Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το TAIX είναι $ 0.00 USD . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TAIX; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TAIX είναι 0.00 USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του TAIX; Το TAIX πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.000671960920599046 USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του TAIX; Το TAIX είχε τιμή ATL ύψους 0.00010526790233566 USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του TAIX; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το TAIX είναι $ 23.99K USD .

