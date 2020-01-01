myDid (SYL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το myDid (SYL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες myDid (SYL) The myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management. Επίσημη ιστοσελίδα: https://mydid.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.xsl-labs.io/whitepaper/white_paper_en.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7e52a123ed6db6ac872a875552935fbbd2544c86 Αγοράστε SYL τώρα!

myDid (SYL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για myDid (SYL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Συνολική προμήθεια: $ 9.82B $ 9.82B $ 9.82B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 7.73B $ 7.73B $ 7.73B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00168 $ 0.00168 $ 0.00168 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0000911684627821 $ 0.0000911684627821 $ 0.0000911684627821 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0002031 $ 0.0002031 $ 0.0002031 Μάθετε περισσότερα για την τιμή myDid (SYL)

Tokenomics myDid (SYL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του myDid (SYL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SYL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SYL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SYL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SYL token!

Πώς να Αγοράσετε SYL Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε myDid (SYL) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς SYL, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε SYL στη MEXC τώρα!

myDid (SYL) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών SYL βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών SYL τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής SYL Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SYL; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SYL συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SYL Token τώρα!

