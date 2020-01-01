Lido Staked ETH (STETH) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Lido Staked ETH (STETH), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Lido Staked ETH (STETH) Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return. Επίσημη ιστοσελίδα: https://lido.fi/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/H2mf9QNdU2Niq6QR7367Ua2trBsvscLyX5bz7R3Pw5sE Αγοράστε STETH τώρα!

Lido Staked ETH (STETH) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Lido Staked ETH (STETH), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 38.51B $ 38.51B $ 38.51B Συνολική προμήθεια: $ 8.84M $ 8.84M $ 8.84M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 8.84M $ 8.84M $ 8.84M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 38.51B $ 38.51B $ 38.51B Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 18,746 $ 18,746 $ 18,746 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 551.78459296 $ 551.78459296 $ 551.78459296 Τρέχουσα τιμή: $ 4,358.81 $ 4,358.81 $ 4,358.81 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Lido Staked ETH (STETH)

Tokenomics Lido Staked ETH (STETH): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Lido Staked ETH (STETH) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός STETH token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα STETH token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του STETH, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του STETH token!

Πώς να Αγοράσετε STETH Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Lido Staked ETH (STETH) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς STETH, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε STETH στη MEXC τώρα!

Lido Staked ETH (STETH) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών STETH βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών STETH τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής STETH Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το STETH; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του STETH συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του STETH Token τώρα!

