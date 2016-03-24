STEEM (STEEM) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το STEEM (STEEM), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες STEEM (STEEM) Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem’s blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more. Επίσημη ιστοσελίδα: https://steem.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://steem.io/SteemWhitePaper.pdf Block Explorer: https://steemdb.io Αγοράστε STEEM τώρα!

STEEM (STEEM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για STEEM (STEEM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 70.92M $ 70.92M $ 70.92M Συνολική προμήθεια: $ 523.76M $ 523.76M $ 523.76M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 523.76M $ 523.76M $ 523.76M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 70.92M $ 70.92M $ 70.92M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.4366 $ 1.4366 $ 1.4366 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0691922977566719 $ 0.0691922977566719 $ 0.0691922977566719 Τρέχουσα τιμή: $ 0.1354 $ 0.1354 $ 0.1354 Μάθετε περισσότερα για την τιμή STEEM (STEEM)

Tokenomics STEEM (STEEM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του STEEM (STEEM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός STEEM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα STEEM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του STEEM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του STEEM token!

