Πληροφορίες Sidus Heroes (SIDUS) SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level! Επίσημη ιστοσελίδα: https://sidusheroes.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://static.sidusheroes.com/prod/site/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x549020a9Cb845220D66d3E9c6D9F9eF61C981102 Αγοράστε SIDUS τώρα!

Sidus Heroes (SIDUS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Sidus Heroes (SIDUS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 9.88M $ 9.88M $ 9.88M Συνολική προμήθεια: $ 18.90B $ 18.90B $ 18.90B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 14.52B $ 14.52B $ 14.52B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 20.40M $ 20.40M $ 20.40M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.009586 $ 0.009586 $ 0.009586 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000546301219423542 $ 0.000546301219423542 $ 0.000546301219423542 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00068 $ 0.00068 $ 0.00068 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Sidus Heroes (SIDUS)

Tokenomics Sidus Heroes (SIDUS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Sidus Heroes (SIDUS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SIDUS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SIDUS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SIDUS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SIDUS token!

Sidus Heroes (SIDUS) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών SIDUS βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών SIDUS τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής SIDUS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SIDUS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SIDUS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SIDUS Token τώρα!

