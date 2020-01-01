Script Network (SCPT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Script Network (SCPT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Script Network (SCPT) With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour. Επίσημη ιστοσελίδα: https://token.script.tv Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://documentation.script.tv Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0669538FcdeF9A73CD37938eBa8c79E652BB93AA Αγοράστε SCPT τώρα!

Script Network (SCPT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Script Network (SCPT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 305.48K $ 305.48K $ 305.48K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 680.81M $ 680.81M $ 680.81M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 448.70K $ 448.70K $ 448.70K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.062 $ 0.062 $ 0.062 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000031903065015402 $ 0.000031903065015402 $ 0.000031903065015402 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0004487 $ 0.0004487 $ 0.0004487 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Script Network (SCPT)

Tokenomics Script Network (SCPT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Script Network (SCPT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SCPT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SCPT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SCPT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SCPT token!

Script Network (SCPT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών SCPT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών SCPT τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής SCPT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SCPT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SCPT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SCPT Token τώρα!

