SaucerSwap (SAUCE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το SaucerSwap (SAUCE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες SaucerSwap (SAUCE) SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.saucerswap.finance/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.saucerswap.finance/whitepaper.pdf Block Explorer: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.731861 Αγοράστε SAUCE τώρα!

SaucerSwap (SAUCE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για SaucerSwap (SAUCE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 44.77M $ 44.77M $ 44.77M Συνολική προμήθεια: $ 846.06M $ 846.06M $ 846.06M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 845.86M $ 845.86M $ 845.86M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 52.93M $ 52.93M $ 52.93M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.251 $ 0.251 $ 0.251 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00997402053641286 $ 0.00997402053641286 $ 0.00997402053641286 Τρέχουσα τιμή: $ 0.05293 $ 0.05293 $ 0.05293 Μάθετε περισσότερα για την τιμή SaucerSwap (SAUCE)

Tokenomics SaucerSwap (SAUCE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του SaucerSwap (SAUCE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SAUCE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SAUCE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SAUCE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SAUCE token!

SaucerSwap (SAUCE) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών SAUCE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών SAUCE τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής SAUCE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SAUCE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SAUCE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SAUCE Token τώρα!

