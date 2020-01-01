Rivalz Network (RIZ) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Rivalz Network (RIZ), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Rivalz Network (RIZ) Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes. The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans. Επίσημη ιστοσελίδα: https://rivalz.ai/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://3708766619-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FtEAVMQUfOtXSxHdeCogt%2Fuploads%2F3S8lhjsO9UyIr3ezzSfR%2FRivalz%20-%20A%20World%20Abstraction%20Layer..pdf?alt=media&token=f870930f-76d3-4454-a487-f53cab058eba Block Explorer: https://solscan.io/token/93bVs9o8Nq88zxnLWwUAVfN5PXBhCcnV5sfs6AFLno8q Αγοράστε RIZ τώρα!

Rivalz Network (RIZ) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Rivalz Network (RIZ), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M Συνολική προμήθεια: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 10.03M $ 10.03M $ 10.03M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.05625 $ 0.05625 $ 0.05625 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00101630910367032 $ 0.00101630910367032 $ 0.00101630910367032 Τρέχουσα τιμή: $ 0.002005 $ 0.002005 $ 0.002005 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Rivalz Network (RIZ)

Tokenomics Rivalz Network (RIZ): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Rivalz Network (RIZ) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RIZ token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RIZ token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RIZ, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RIZ token!

Πώς να Αγοράσετε RIZ Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Rivalz Network (RIZ) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς RIZ, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε RIZ στη MEXC τώρα!

Rivalz Network (RIZ) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών RIZ βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών RIZ τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής RIZ Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το RIZ; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του RIZ συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του RIZ Token τώρα!

