Εξερευνήστε τα tokenomics PUP (PUP) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token PUP, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics PUP (PUP) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token PUP, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!