Πληροφορίες Propbase (PROPS) Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.propbase.app/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.propbase.app/white-paper Block Explorer: https://tracemove.io/coin/0xe50684a338db732d8fb8a3ac71c4b8633878bd0193bca5de2ebc852a83b35099 Αγοράστε PROPS τώρα!

Propbase (PROPS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Propbase (PROPS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 13.03M $ 13.03M $ 13.03M Συνολική προμήθεια: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 434.52M $ 434.52M $ 434.52M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 35.98M $ 35.98M $ 35.98M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.279664 $ 0.279664 $ 0.279664 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.014981776422742052 $ 0.014981776422742052 $ 0.014981776422742052 Τρέχουσα τιμή: $ 0.029986 $ 0.029986 $ 0.029986 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Propbase (PROPS)

Tokenomics Propbase (PROPS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Propbase (PROPS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PROPS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PROPS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PROPS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PROPS token!

Πώς να Αγοράσετε PROPS Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Propbase (PROPS) στο χαρτοφυλάκιό σας;

Propbase (PROPS) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών PROPS βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών PROPS τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής PROPS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PROPS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PROPS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PROPS Token τώρα!

