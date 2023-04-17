Pepe (PEPE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Pepe (PEPE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Pepe (PEPE) Ο Πέπε βαρέθηκε να παρακολουθεί όλους να παίζουν κρυφτούλα με τα ατελείωτα παράγωγα νομίσματα Shiba, GME, Turbo, Ass, Floki, Moon Inu. Τα Inu έχουν κάνει τη δική τους εμφάνιση. Ήρθε η ώρα για το πιο αναγνωρίσιμο μέμε στον κόσμο να πάρει τον θρόνο του ως βασιλιάς των μεμέδων. Ο Πέπε είναι εδώ για να κάνει τα μεμένια νομίσματα ξανά μεγάλα. Ξεκίνησε με τρόπο άφαντο χωρίς προπώληση, μηδενικούς φόρους, αφαίρεση του liquidity pool και αποκήρωση του συμβολαίου, το $PEPE είναι ένα νόμισμα για τον κόσμο, για πάντα. Τροφοδοτούμενο από αγνή δύναμη μεμένης, αφήστε το $PEPE να σας δείξει τον δρόμο. Στον Κύριο Kek εμπιστευόμαστε. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.pepe.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d2311933 Αγοράστε PEPE τώρα!

Pepe (PEPE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Pepe (PEPE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.56B Συνολική προμήθεια: $ 420.69T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 420.69T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.56B Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00002837 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000000000010627701 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00001085

Σε βάθος δομή Token Pepe (PEPE) Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token PEPE. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση. Overview PEPE is a meme cryptocurrency launched on Ethereum (ERC-20) with a total supply of 420.69 trillion tokens. It is designed as a purely memetic, entertainment-focused asset, with no inherent utility, governance, or profit-sharing mechanisms. The token contract is renounced, and liquidity provision tokens are burnt, ensuring no further changes to the contract. Issuance Mechanism Type: Fixed supply, no inflation or further minting.

Fixed supply, no inflation or further minting. Initial Mint: The entire supply of 420.69 trillion PEPE was minted at launch on April 17, 2023.

The entire supply of 420.69 trillion PEPE was minted at launch on April 17, 2023. Bridging: A small portion of the supply has been bridged to BNB Smart Chain and Arbitrum, but the vast majority remains on Ethereum. Allocation Mechanism Allocation Group Allocation Recipient Amount (PEPE) % of Total Supply Unlock Type Unlock Date Community/Incentives Community 420,690,000,000,000 100% Cliff 2023-04-17 Uniswap v3 Liquidity Uniswap Pool ~39,166,000,000,000 10% Instant 2023-04-17 CEX/Bridges/Liquidity Reserve Address ~29,030,000,000,000 6.9% Instant 2023-04-17 No Team/Advisor Allocation: No tokens were reserved for the team, advisors, or private investors.

No tokens were reserved for the team, advisors, or private investors. No Fundraising: There were no public or private sales, and no tokens were sold to raise funds for the project. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: PEPE is primarily a meme token with no intrinsic utility. It was previously used for Discord access, but this function has been discontinued.

PEPE is primarily a meme token with no intrinsic utility. It was previously used for Discord access, but this function has been discontinued. No Staking or Yield: There are no staking, liquidity provision, or yield mechanisms. Holders do not earn fees, rewards, or additional tokens by holding or using PEPE.

There are no staking, liquidity provision, or yield mechanisms. Holders do not earn fees, rewards, or additional tokens by holding or using PEPE. No Governance: PEPE does not confer voting rights or governance power.

PEPE does not confer voting rights or governance power. No Claims: Holders have no claim on capital, profits, or any legal rights in the project. Locking and Unlocking Mechanism No Locking: All tokens were unlocked at launch. There are no vesting schedules, lockups, or delayed unlocks.

All tokens were unlocked at launch. There are no vesting schedules, lockups, or delayed unlocks. Liquidity Lock: Liquidity provision tokens for the Uniswap pool were burnt, ensuring permanent liquidity and no possibility of withdrawal by the deployer.

Liquidity provision tokens for the Uniswap pool were burnt, ensuring permanent liquidity and no possibility of withdrawal by the deployer. Contract Renounced: The contract ownership was renounced, making the token immutable. Token Distribution and Concentration Top Holders: As of December 2024, the top 10 addresses control ~41% of the total supply, with major centralized exchange wallets (e.g., Binance, OKX, Crypto.com) among the largest holders.

As of December 2024, the top 10 addresses control ~41% of the total supply, with major centralized exchange wallets (e.g., Binance, OKX, Crypto.com) among the largest holders. On-Chain Distribution: The vast majority of tokens remain on Ethereum, with only a small fraction bridged to other chains. Summary Table Metric Value Total Supply 420,690,000,000,000 PEPE Initial Mint Date 2023-04-17 Team/Advisor Allocation 0% Fundraising None Staking/Yield None Governance None Locking/Vesting None Contract Ownership Renounced Major Use Meme/Entertainment Top 10 Holder Concentration ~41% Key Takeaways PEPE is a pure meme token with no utility, yield, or governance features.

with no utility, yield, or governance features. All tokens were unlocked at launch ; there are no vesting or lockup mechanisms.

; there are no vesting or lockup mechanisms. No incentives or rewards are provided to holders beyond speculative trading.

are provided to holders beyond speculative trading. Token contract is immutable and liquidity is permanently locked. This structure is designed to maximize transparency and meme appeal, but it also means there are no mechanisms for ongoing incentives, governance, or protocol development.

Tokenomics Pepe (PEPE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Pepe (PEPE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PEPE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PEPE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PEPE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PEPE token!

