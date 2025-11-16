Εξερευνήστε τα tokenomics Pipe Network (PIPE) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token PIPE, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Pipe Network (PIPE) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token PIPE, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!